Mail.ru Group и Skillbox проведут конкурс для дизайнеров

Дизайн-команда Mail.ru Group и онлайн-университет Skillbox открыли регистрацию на конкурс для дизайнеров и проектировщиков интерфейсов Mail Design Cup 2019. Темой конкурса станут интерфейсы будущего. Онлайн-туры начнутся в конце октября, а финал пройдет в феврале 2020 года. Победители MDC получат ноутбуки MacBook Pro и другие ценные призы.

Mail Design Cup 2019 пройдет в четыре этапа: отборочный тур, в котором можно потренироваться и проверить свои силы, два основных тура и дизайн-батл, который состоится в Москве. На каждом этапе участники получат несколько заданий на создание дизайн-концептов.

В отборочном туре участникам нужно придумать «нереальный коллаб» и соединить любой IT-бренд с любым нетехнологичным брендом. Нужно не только предложить идею коллаборации, но и описать легенду ее создания, обосновать, почему люди захотят использовать этот объект или интерфейс.

В первом и во втором туре дизайнеров ждут задачи, связанные с искусственным интеллектом, дополненной реальностью, рекомендательными сервисами и высокотехнологичными имплантами.

Финал пройдет в виде офлайнового дизайн-батла в феврале 2020 года. Десять финалистов в режиме реального времени будут выполнять предложенные организаторами задачи по дизайну.

В этом в году в Mail Design Cup максимальное количество судей. Оценивать работы будут шесть дизайн-экспертов: Юрий Ветров (ex-Mail.ru Group), Сергей Попков (AIC), Анастасия Попова (Альфа-Банк), Александр Ковальский (CreativePeople). Денис Ломов (Red Collar), Роман Храмов (Cuberto). Члены жюри и преподаватели Skillbox также проведут видеообзор задач и решений в прямом эфире. Таким образом, больше участников смогут получить экспертную обратную связь по своим работам.

Участвовать в конкурсе могут дизайнеры любого уровня: от студентов и начинающих до арт-директоров крупных компаний и профессионалов из дизайн-студий. Те, кто уже проходил отборочные туры в одном из прошлых конкурсов, могут приступить сразу к основным этапам, минуя отбор.

Победители получат ноутбуки MacBook Pro 15 и MacBook Pro 13, а также iPad Pro со стилусом Apple Pencil. Десяти финалистам вручат ценные призы.

Конкурс Mail Design Cup (ранее — Russian Design Cup) проводится с 2012 года. За это время более 1300 дизайнеров прислали на суд жюри свыше 2 700 концептов.

На правах рекламы