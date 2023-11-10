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10.11.2023 в 06:10

HP начала ликвидацию российской «дочки»

Доля бренда в России идёт на спад

HP начала ликвидацию своего российского юрлица «ЭйчПи Инк». Компания была представлена в стране в таких потребительских категориях, как ноутбуки, настольные ПК, принтеры и МФУ, но прекратила поставки техники и поддержку клиентов ещё в прошлом году, пишет РБК.

Российская «дочка» HP ещё в прошлом году начала сокращать персонал: численность 119 человек по итогам 2022 года вместо 215 — по итогам 2021 года. Также были расторгнуты договоры аренды офиса в бизнес-центре «Метрополис», автомобилей для служебного пользования и парковочных мест для сотрудников.

По словам экспертов, доля бренда в России ожидаемо идёт на спад, но само падение различается от категории к категории. Например, в МФУ компания сохраняет около четверти рынка.

Источник в компании-партнере «ЭйчПи Инк» говорит, что в связи с фактическим прекращением работы компании в России было очень много проблем. Кроме того, у неё есть несколько судебных процессов общей суммой свыше 150 млн руб. Например, за октябрь—ноябрь этого года подано несколько исков, в большинстве случаев — о выполнении обязательств по договорам оказания услуг.

Напомним, в конце февраля 2022 года американская HP Inc. приняла решение о приостановке поставок в Россию, а в мае 2022-го — о завершении операций в стране, местная «дочка» прекратила заключение новых договоров и заказов. Убыток HP от ухода из России составил $23 млн.

HP
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