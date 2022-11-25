Убыток HP от ухода из России составил $23 млн

Американская компания Hewlett-Packard Enterprise (HP) списала 1,4 млрд руб. ($23 млн) в связи с уходом из России. В эту сумму включены расходы на выходные пособия для сотрудников, аннулирование контрактов, списание товарно-материальных запасов и другие единовременные затраты, сообщают «Ведомости».

Чистая выручка в финансовом году, завершившемся 31 октября 2022 года, составила $63 млрд, что на 0,8% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года, чистая прибыль сократилась вдвое до $3,2 млрд. Компания снизила доходы от продаж принтеров и ПК. В целях оптимизации расходов НР намерена в дальнейшем сократить штат на 10%, то есть уволить порядка 4 — 6 тыс. человек.

С начала марта 2022 года HP перестала принимать заказы и поставлять технику на российский рынок, а в конце мая объявила о полном сворачивании бизнеса в стране. На отчётной конференции по итогам второго квартала, руководство предварительно оценивало последствия ухода с российского рынка в годовом масштабе в $1 млрд выручки.

Аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын подсчитал, что, если чистая выручка составила $63 млрд, а на Россию приходилось около 1−1,5% от общей суммы, то HP потеряла примерно от $630 млн до $1 млрд. Эксперты оценили, что компания могла заплатить 500 российским сотрудникам около $3 млн выходного пособия, две трети суммы убытков пришлось на аннулированные контракты, а также включены расходы на гарантийные обязательства, аренду офисов, обслуживание складов.

После официального ухода HP из России её продукцию начали ввозить при помощи механизма параллельного импорта. В качестве аналогов на российском рынке можно приобрести ноутбуки Xiaomi, а также ПК Dell, Acer, Samsung, Asus, напоминают эксперты.