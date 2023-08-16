Граффити про идеальную подработку от hh.ru и Setters

Часто школьники или студенты хотят побыстрее начать зарабатывать. Но для них важно избежать рутины, рамок и офиса. Команда Setters поговорила с такими ребятами и выяснила — молодежь хочет, чтобы работа «подстраивалась» под их планы на лето.



Чтобы рассказать о таком формате, как «подработка», креаторы придумали сделать графити как фотозону, которую интересно рассматривать, и с которой хочется сфотографироваться. Художница Елизавета Нестерова изобразила многообразие подработок, которые классно встраиваются в лето.

Локацией для граффити стало общественное городское пространство «Хлебозавод № 9».

На старте проекта креаторы из SETTERS прорабатывали драфты с нейросетью. Думали, как подсветить именно те профессии, которым органична подработка, смотрели на варианты реализации. А после докручивали идеи вместе с командой hh.ru и Елизаветой Нестеровой.

Сюжеты о балансе жизни и работы получились нестандартными. Например, часть персонажей спит в листах растений и играет на приставках. В то же время другие герои работают — например, продают мороженое, фотографируют, отвечают на звонки в колл-центре или раздают листовки. Но главное — подработка нативно встраивается в легкую летнюю атмосферу всего изображения.

Команда hh.ru: Мы метафорично показали, как подработка может встраиваться в лайфстайл зумера, ведь всё, что нужно, — это просто настроить выдачу вакансий с помощью фильтров на hh.ru. Этот проект — символ гибкости и реализации амбиций в карьере, финансовой независимости и пользы обществу. Также в коммуникации со школьниками и студентами нам было важно уйти от стереотипных образов, и наоборот, показать супер разных людей, подчеркнуть свободу выбора, намекая, что ты можешь быть любым из этих персонажей.

Суммарно рекламная кампания собрала охват чуть больше одного миллиона человек. А учитывая проходимость площадки по примерным подсчетам, граффити должны увидеть еще почти два миллиона человек за два месяца.

Состав творческой группы

hh.ru (клиент)

Руководитель направления маркетинга продукта b2c: Дарья Моряк,

Руководитель направления медиапланирования и партнерств: Никита Мереминский

Руководитель молодежного направления hh.ru: Ирина Святицкая

Старший бренд менеджер: Александра Ермилова

Руководитель отдела внешних коммуникаций и контента: Александр Джабаров

SETTERS (агентство)

Креатор: Лиза Шматко

Арт-директор: Дима Швец

Арт-директор: Ксюша Жаворонок

Креативный копирайтер: Мария Баркова

Креативный копирайтер: Илья Перетыкин

Digital-продюсер: Дарья Белая

AI-дизайнер: Вячеслав Дьячков

Аккаунт-директор: Ульяна Мищенко

Старший менеджер проекта: Юлия Суханова

Младший менеджер проекта: Егор Квашнин

Head of digital distribution: Женя Рослякова

Influence-менеджер: Гелла-Дарима Намруева

Художница: Елизавета Нестерова aka sobachia kartoha