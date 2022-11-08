Henkel окончательно уйдёт из России до конца года

По словам финансового директора Henkel Марко Свободы, компания планирует окончательно уйти из России до конца года — сейчас ведётся активная работа по выходу из российского бизнеса, сообщает ТАСС.

Свобода уточнил, что это вряд ли произойдёт раньше, о более точных сроках будет сообщено позднее. «Неопределенность, которая всё ещё возникает с точки зрения времени, также связана со сложными аспектами регулирования», — отметил он.

По словам топ-менеджера, к российским активам Henkel наблюдается большой интерес. Компании принадлежат бренды бытовой химии Persil, «Пемос» и «Ласка», «Пемолюкс», клея «Момент» и другие. В России у Henkel 11 заводов и 12 офисов. По данным «Ъ», активы компании могут передать местному руководству.

Производитель оценил планируемое прекращение операционной деятельности всех подразделений в России и Белоруссии в €184 млн. Henkel принял решение прекратить свою деятельность в России в середине апреля, в Белоруссии — в конце апреля. В марте компания приостановила инвестиции в российский бизнес, но продолжила поставлять товары первой необходимости.