Heinz превратил открывание соуса в модный жест

Heinz снова доказывает, что даже в таких простых вещах, как кетчуп, можно быть креативным. На этот раз бразильское подразделение бренда выпустило неожиданный аксессуар — грилзы для зубов, с помощью которых легко открываются фирменные пакетики с соусом.



Грилзы — украшения в стиле хип-хоп-культуры — в интерпретации Heinz получили вполне практичное назначение. Бренд представил их как «инновационный способ» решить распространенную проблему: многие покупатели сталкиваются с трудностями при вскрытии упаковок, особенно в условиях быстрого перекуса.



«Мы хотели соединить кулинарию, стиль и юмор — и напомнить, что даже открывание соуса может быть поводом для самовыражения», — пояснили в Heinz Brazil.



Кампания приурочена к запуску новой линейки вкусов и нацелена на молодую аудиторию. В комплекте с грилзами идут наклейки, стильная упаковка и QR-код с видеоинструкцией. Аксессуар стал вирусным в соцсетях и получил отклик как в модной, так и в гастрономической среде.