«Вы нужны тем, кто остался без помощи»: социальная реклама от Havas Creative Group Russia

В преддверии Дня защиты детей в социальной сети Instagram и на сайте РБК появилась социальная реклама в виде баннера с фотографией маленькой девочки, одиноко стоящей напротив фотокамеры. Заголовок призывал помочь тем, кто остался без помощи. И, конечно, этот образ тронул многих пользователей. Однако после нажатия кнопки «Помочь» они узнавали, что за этой фотографией скрывается долгая жизненная история, и что на самом деле этой девочке уже далеко за 60.

Фотография в рекламе оживала, с нее спадал налет современности и оказывалось, что это реплика настоящей ретро-карточки одной из подопечных фонда помощи пожилым людям «Долго и Счастливо». Цвет и текстуры пропадают один за другим, на фоне мелькают события прошедших лет, не меняется только фигура маленькой героини.

С помощью этой рекламы, разработанной рекламным агентством Havas Creative Group Russia совместно с Paragon Retouch, фонд «Долго и Счастливо» попытался привлечь внимание к необходимости поддерживать пожилых людей. Они так же, как и дети, оставшиеся без родителей, чувствуют себя уязвимыми, не получая поддержки после долгих лет труда на благо страны.

Digital-активация с оживающей фотографией стала продолжением рекламной кампании фонда «Старики, как дети», за которую агентство Havas Creative Group Russia получило серебро на фестивале Red Apple в ноябре 2018 года.

Девочка на фото — 87-летняя Людмила Григорьевна, блокадница и ветеран труда, которая обратилась в фонд, так как нуждалась в качественных слуховых аппаратах. На фотографии ей около четырех лет.

Людмила Григорьевна: Родители мои работали на Кировском заводе, поэтому чуть-чуть еды нам подкидывали. Точно помню, как мы с братом каждый день пили рыбий жир. А еще как во время нашего житья в Петергофе прямо над нашим домом сбили немецкий самолет. Мы заметили, куда упал фашист, и всем двором рванули его искать. И ведь не боялись совершенно. На наше счастье, никого не нашли. Ведь парашютист мог быть серьезно вооружен.

Благодаря поддержке людей, сделавших пожертвования в фонд, Людмила Григорьевна теперь может общаться с родными и друзьями, посещать театр, смотреть телевизор и слушать радио. В то же время, очередь в фонд из пенсионеров, нуждающихся в помощи, постоянно растет и необходима все большая поддержка.

Наталья Шведовченко, исполнительный директор фонда «Долго и Счастливо»: За 20 лет жизни ребенок превращается из крошечного малыша, не умеющего са-мостоятельно ходить, есть и разговаривать, в человека, который может учиться и работать, голосовать и жить самостоятельно. К сожалению, эти же 20 лет после наступления пенсии, по какой-то неведомой причине, превращаются в «возраст дожития» и время, когда человеку не требуется хорошо слышать и видеть, быть способным приготовить себе еду или просто радоваться каждому дню. Мы хотим подчеркнуть, что и в первом и во втором случае 20 лет — это серьезный срок, в рамках которого каждый человек может оказаться в чрезвычайной ситуации и нуждаться в помощи. И каждый человек вправе рассчитывать на поддержку.

Пожилые люди реже просят о помощи не потому, что в ней не нуждаются, а потому, что расценивают этот шаг как потерю достоинства. Предпочитают не доедать, отказываться от дорогостоящего, но эффективного лечения, жить в ужасных бытовых условиях, страдая от нехватки денег и отсутствия поддержки близких. Мы с вами можем это изменить.

Вы можете поддержать подопечных фонда или пожертвовать деньги одному из стационаров, где проходят лечение пожилые люди.

Состав творческой группы:

Благотворительный фонд «Долго и счастливо»:

Наталья Шведовченко — исполнительный директор фонда

Havas Creative Group Russia:

Евгения Арабкина — креативный директор

Алексей Верекета — старший арт-директор

Ксения Головина — арт-директор