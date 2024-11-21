HAVAL в «Деливери»: новый формат знакомства с автомобилями

HAVAL и агентство Media Wise запустили онлайн-шоурум в приложении «Деливери», охватив 90% целевой аудитории и снизив стоимость оформленной заявки на тест-драйв на 82%. Представители приложения рассказали Sostav подробности рекламной кампании.

Идея

В последнее время конкуренция в автомобильной категории значительно увеличилась. Новые китайские бренды появляются на рынке регулярно, и людям становится труднее отличать марки друг от друга. А производителям — сложнее отстраиваться от конкурентов.



Поэтому HAVAL начал искать новые точки роста и каналы, которые позволят охватить максимальное количество целевой аудитории. Так в приложении «Деливери» появился онлайн-шоурум HAVAL. Автобренд предложил клиентам новый способ выбора автомобилей. Пользователи знакомились с полным каталогом моделей HAVAL и могли оформить заявку на тест-драйв прямо в смартфоне без перехода на сайт бренда.

Выбор платформы

Целевая аудитория HAVAL — люди в возрасте от 25 до 45 лет — популярная среди рекламодателей. Бренд уже задействовал все классические размещения, поэтому Media Wise стало искать новые площадки для решения бизнес-задач клиента.



Агентство проанализировало данные о потребителях бренда и отобрало несколько площадок, но фокусом стали маркетплейсы и агрегаторы. HAVAL стал первым среди автомобильных брендов, кто запустил рекламную кампанию в сервисе «Деливери». Основой выбора стали данные поисковых запросов по бренду HAVAL: 97% целевой аудитории посещают приложения «Яндекса» один и более раз в месяц, а 84% — именно «Деливери». Это подтвердило гипотезу о том, что экосистема — релевантная точка входа для охвата целевой аудитории бренда.

Механика

Онлайн-шоурум HAVAL адаптировали под привычный магазин «Деливери». Представили полный модельный ряд с детализированными карточками, на которых пользователи знакомились с характеристиками каждого автомобиля, смотрели фотографии и могли оформить заявку на тест-драйв.

Анонсировали проект с помощью различных форматов: баннеры на главной странице и странице трекинга заказа, сторис и пуш-уведомления. Это позволило привлечь внимание максимального количества аудитории — 90% пользователей приложения.



Кроме того, создали брендированную игру на странице трекинга заказа, где пользователи «управляли» разными моделями HAVAL.

В рамках дополнительного стимулирования мы предложили промо-механику: после оформления заявки в «Деливери» и прохождения тест-драйва пользователь получал промокод на 1 тыс. руб. на следующий заказ в приложении.

Результаты

Стоимость привлеченного пользователя оказалась на 82% ниже стандартных размещений в дисплейных площадках за аналогичный период.

Заявки на тест-драйв — более качественные по сравнению со стандартной медийной поддержкой.

В рамках проекта добились прироста конверсии из заявок в «Деливери» в прохождение тест-драйва в 160%.

Михаил Гущин, руководитель рекламного направления «Яндекс Еды» и «Деливери»: HAVAL стал нашим первым рекламным партнером из категории авто — на первый взгляд, не самой сочетаемой с темой доставки еды. Вместе нам удалось стереть грань между заказом продуктов к ужину и выбором автомобиля для жизни и получить отличные результаты: мы вовлекли качественную аудиторию в коммуникацию с брендом, заинтересовали уникальным опытом выбора автомобиля из линейки HAVAL и снизили стоимость заявок на тест-драйв.

Татьяна Ларина, директор по цифровым коммуникациям Media Wise: Запуск онлайн-шоурума HAVAL в приложении «Деливери» стал важным шагом в нашей стратегии по поиску нестандартных рекламных решений. Мы рады, что смогли создать инновационный формат, который не только привлек внимание целевой аудитории, но и значительно снизил стоимость привлечения пользователей. Это подтвердило нашу гипотезу о том, что интеграция с популярными платформами может принести ощутимые результаты. Мы уверены, что подобные подходы могут стать ключевыми для будущих кампаний.

Полина Лангборт, маркетинг директор «Хавейл Мотор Рус»: Мы стремимся сделать процесс выбора автомобилей более доступным и удобным для наших клиентов. Результаты кампании превзошли наши ожидания — значительное снижение стоимости заявок и рост конверсии стали ярким свидетельством эффективности нового подхода. Мы рады, что смогли предложить нашим потенциальным клиентам новый способ взаимодействия с брендом.

Команда проекта

«Деливери» (приложение)

Менеджер по маркетингу: Дарья Белова

Руководитель группы развития рекламной платформы: Екатерина Фроловская

Старший менеджер по развитию крупных клиентов: Дарья Медведева

Лид-дизайнер: Игорь Смирнов

Редактор: Валерий Чернов

Продюсер: Ирина Макиенко

Продюсер: Алексей Грачев

Лид-креатор: Анна Тащиан

Media Wise (агентство)

Директор по цифровым коммуникациям: Татьяна Ларина

Старший менеджер по цифровым коммуникациям: Александра Петрович

HAVAL (клиент)

Маркетинг директор: Полина Лангборт

Менеджер по маркетинговым коммуникациям: Алла Трынкина