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15.06.2023 в 08:00

Google доверила размещение рекламы ИИ

Компания представила инструмент Product Studio, позволяющий легко создавать изображения товаров

Американская корпорация Google представила новый рекламный инструмент — Product Studio. Эта система на основе искусственного интеллекта позволит легко создавать и размещать рекламу на платформах, принадлежащих компании.

В Google отмечают, что новая технология сэкономит время рекламодателям на оформление контента при продвижении товаров. Так, ИИ поможет легко создавать изображения с помощью генеративного искусственного интеллекта. Например, инструмент отредактирует фото — удалит фон и улучшит его качество.

Затем система поможет разместить материалы на нескольких площадках, например Gmail, YouTube и Shorts. Она автоматически определит, где та или иная реклама будет набирать максимальное число показов и переходов. Кроме того, система будет автоматически наполнять ленту товаров и размещать информацию о них, найденную на официальном сайте производителя.

Отмечается, что на этапе тестирования Product Studio количество просмотров рекламных видеороликов увечилось на 40%.

Впервые о намерении Google добавить функции ИИ для размещения и создания рекламы стало известно в апреле 2023 года. Тогда сообщалось, что с его помощью компания может составить конкуренцию крупнейшим маркетинговым агентствам.

Google Product Studio
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