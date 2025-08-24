Sostav.ru

24.08.2025 в 12:51

Грузия теряет долю на российском винном рынке

С начала года экспорт грузинского вина в Россию упал на 25%

2

По данным Национальной службы статистики Грузии, за семь месяцев 2025 года экспорт вина в Россию сократился на четверть и составил $89,6 млн. Это минимальный показатель с 2022 года, когда поставки падали до $72,2 млн, пишут РИА Новости.

В структуре экспорта доля российского направления уменьшилась с 69,7% до 61,6%. Общий же объем международных поставок вина из Грузии сократился на 16,7% и достиг $145,4 млн.

Россия остается ключевым рынком сбыта грузинского вина, однако динамика последних лет показывает постепенное снижение зависимости от него. Производители диверсифицируют экспорт и активнее выходят на рынки Китая, ЕС и США.

Эксперты отмечают, что падение поставок связано не только с экономическими факторами и валютной волатильностью, но и с изменением потребительских предпочтений.

Для брендов это сигнал к необходимости более гибкой стратегии продвижения, в том числе за пределами традиционных рынков.

Потребрынок
