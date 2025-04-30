Russ расширила собственную сеть цифровой наружной рекламы в Республике Дагестан в три раза

Группа Russ (входит в объединенную компанию Wildberries & Russ) с сентября 2024 года по март 2025 года увеличила собственную сеть цифровых экранов наружной рекламы в Махачкале и Дербенте более чем в три раза. В зоне роста по инвестициям в цифровую наружную рекламу в Республике оказались медицина, строительная сфера и туризм. Такими данными с предпринимательским сообществом региона поделились эксперты Wildberries & Russ на бизнес-завтраке в Махачкале. Об этом пресс-служба компании сообщила Sostav.

Елена Колганова, директор по продажам в регионах Russ: Цифровая наружная реклама выводит рынок на новый уровень, гарантируя прозрачность, оперативность и измеримость, а в свете объединения Russ и Wildberries появились инструменты для кросс-канального продвижения. Мы можем одновременно коммуницировать с аудиторией как в офлайне, так и в онлайне. И для брендов Дагестана все это теперь доступно в полной мере.

Сегодня инвентарь Russ в Махачкале и Дербенте представлен ситибордами, цифровыми и статичными билбордами. Рекламный инвентарь приводится компанией к единым стандартам, при этом сеть цифровых экранов неуклонно расширяется, чтобы предоставить рекламодателям самые современные технологии продвижения, повысить эффективность рекламы.

Ирина Жмячкина, представитель Russ в Республике Дагестан: Умная, цепляющая реклама на цифровых носителях позволяет показать товар или услугу максимально эффектно через движение, сюжетный ролик, эмоции — и может даже вовлекать в сторителлинг. В Дагестане маркетологи охотно используют эти инструменты, поэтому интерес к «цифре» только растет.

Сегодня предприниматели могут продвигать свой бренд по всей стране на улицах, в городском общественном транспорте — как наземном, так и в метро, в пригородных и междугородних поездах, аэропортах, ПВЗ Wildberries и бизнес-центрах.

Виталий Дудник, руководитель по развитию продаж направления «Транспорт» Russ: Дагестанский бизнес имеет большие интересы, прежде всего, на Северном Кавказе, и здесь мы бы хотели обратить внимание на масштабный пассажирский трафик, который можно охватить при помощи нашего инвентаря. Современные цифровые ситиформаты сегодня развернуты на вокзалах в ряде городов региона, в том числе в Махачкале, Нальчике, Грозном, Владикавказе, Ессентуках, Пятигорске, Кисловодске. Мы провели исследование и выяснили, что 70% опрошенных обращают внимание на рекламу в транспорте, и каждый четвертый в результате совершает покупку. Региональный бизнес может использовать эти возможности.

Дагестанскому бизнесу на встрече также рассказали о новом рекламном канале продвижения Wildberries & Russ — click-out. Баннеры ведут на внешние сайты рекламодателей (например, сайт бренда или лендинг акции) с возможностью отслеживания статистики и эффективности рекламы.