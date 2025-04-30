Russ расширила собственную сеть цифровой наружной рекламы в Республике Дагестан в три раза

Группа Russ (входит в объединенную компанию Wildberries & Russ) с сентября 2024 года по март 2025 года увеличила собственную сеть цифровых экранов наружной рекламы в Махачкале и Дербенте более чем в три раза. В зоне роста по инвестициям в цифровую наружную рекламу в Республике оказались медицина, строительная сфера и туризм. Такими данными с предпринимательским сообществом региона поделились эксперты Wildberries & Russ на бизнес-завтраке в Махачкале. Об этом пресс-служба компании сообщила Sostav.
Елена Колганова, директор по продажам в регионах Russ:
Цифровая наружная реклама выводит рынок на новый уровень, гарантируя прозрачность, оперативность и измеримость, а в свете объединения Russ и Wildberries появились инструменты для кросс-канального продвижения. Мы можем одновременно коммуницировать с аудиторией как в офлайне, так и в онлайне. И для брендов Дагестана все это теперь доступно в полной мере.
Сегодня инвентарь Russ в Махачкале и Дербенте представлен ситибордами, цифровыми и статичными билбордами. Рекламный инвентарь приводится компанией к единым стандартам, при этом сеть цифровых экранов неуклонно расширяется, чтобы предоставить рекламодателям самые современные технологии продвижения, повысить эффективность рекламы.
Ирина Жмячкина, представитель Russ в Республике Дагестан:
Умная, цепляющая реклама на цифровых носителях позволяет показать товар или услугу максимально эффектно через движение, сюжетный ролик, эмоции — и может даже вовлекать в сторителлинг. В Дагестане маркетологи охотно используют эти инструменты, поэтому интерес к «цифре» только растет.
Сегодня предприниматели могут продвигать свой бренд по всей стране на улицах, в городском общественном транспорте — как наземном, так и в метро, в пригородных и междугородних поездах, аэропортах, ПВЗ Wildberries и бизнес-центрах.
Виталий Дудник, руководитель по развитию продаж направления «Транспорт» Russ:
Дагестанский бизнес имеет большие интересы, прежде всего, на Северном Кавказе, и здесь мы бы хотели обратить внимание на масштабный пассажирский трафик, который можно охватить при помощи нашего инвентаря. Современные цифровые ситиформаты сегодня развернуты на вокзалах в ряде городов региона, в том числе в Махачкале, Нальчике, Грозном, Владикавказе, Ессентуках, Пятигорске, Кисловодске. Мы провели исследование и выяснили, что 70% опрошенных обращают внимание на рекламу в транспорте, и каждый четвертый в результате совершает покупку. Региональный бизнес может использовать эти возможности.
Дагестанскому бизнесу на встрече также рассказали о новом рекламном канале продвижения Wildberries & Russ — click-out. Баннеры ведут на внешние сайты рекламодателей (например, сайт бренда или лендинг акции) с возможностью отслеживания статистики и эффективности рекламы.
Егор Кузнецов, ведущий специалист по работе с партнерами Wildberries & Russ:
По данным Mediascope, сегодня человек более 4,5 часов в день проводит в интернете, среднее время визита на Wildberries составляет 10 мин, а аудитория маркетплейса достигла 79 млн пользователей в месяц. Для партнеров доступна возможность таргетинга не только по полу, возрасту, интересам, но и по географии. Эти инструменты помогут эффективно продвигать бренды Дагестана и, в конечном счете, положительно скажутся на региональной экономике.