GroupM: глобальный рекламный рынок вырастет на 19% до конца года

По прогнозу GroupM, глобальный рекламный рынок вырастет на 19%. Компания пересмотрела прежний прогноз и повысила ожидаемые цифры. Аналитики связали показатели с особенностями рынка при пандемии: экосистемы приложений расширились, количество малых предприятий выросло, а трансграничные медиарынки с участием производителей усилили свое влияние, пояснила группа на своем сайте.

Владельцы телесетей инвестируют в контент стриминговых сервисов. Аналитики заметили быстрый рост Connected TV+ за счет того, что традиционные формы телерекламы дешевеют, поэтому эксперты прогнозируют общее увеличение ее объемов. К 2026 году выручка от Connected TV+ может подняться до $31 млрд во всем мире.

Доход от рекламы ожидается на 15% выше, чем в 2019 году. По оценкам GroupM, в 2020 году снижение составило 3,5%. Также группа предсказывает сохранение темпов роста в будущем.

Политическую рекламу в США группа посчитала отдельно: стоимость может превысить $1 трлн в 2026 году. В 2020 году она оценивалась в $641 млрд, а в 2016 — $522 млрд.

Выросла и концентрация внутри всей отрасли: в 2020 году 25 медиакомпаний-лидеров получали 67% от общей выручки от рекламы. На эту же группу компаний в 2016 году приходилось 42%.

В Великобритании, Бразилии, Китае и Индии рост составил 20%. Ожидается, что рынки Канады, Австралии и США также будут расти.

GroupM прогнозирует чистый рост на 26% для всех digital-носителей, тогда как в декабре прогноз составлял 15%. Для телерекламы прогноз увеличения продаж повысился с 7,8% до 9,3%.

В аудиорекламе также ожидается повышение: аналитики предполагают рост на 18% вместо 8,7% декабрьского прогноза. Несмотря на новые показатели, GroupM также считает, что индустрия не вернется к уровню 2019 года.

Рост наружной рекламы может составить 19%, хотя он не такой быстрый, как ожидалось. В долгосрочной перспективе OOH выигрывает за счет новых цифровых форматов.

Для российского рекламного рынка GroupM выпустила отдельные прогнозы: он может вырасти на 13% в 2021 году, это также больше, чем эксперты ожидали ранее.