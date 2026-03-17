Подростки подали в суд на xAI Маска из-за обнаженных дипфейков

Три девушки-подростка из Теннесси, две из которых несовершеннолетние, подали коллективный иск против xAI Илона Маска в суд Калифорнии. Они обвиняют ИИ-инструмент Grok в создании и распространении изображений на основе их фотографий без согласия. Об этом сообщает The Guardian.

​Согласно иску, девушки обнаружили свои фото, обработанные ИИ на сервере Discord и в Telegram, где они использовались как «валюта» для обмена. Одна из истцов утверждает, на изображениях было видно все ее тело, включая гениталии, без одежды. На видео она раздевалась догола.

После жалобы в полицию подозреваемый был арестован, на его телефоне нашли материалы, созданные через стороннее приложение на базе Grok.

Другие истцы по этому делу обнаружили, что аналогичные материалы с изображением сексуального насилия над детьми, в том числе и их собственные, также были созданы с помощью ИИ и распространены в интернете.

​Адвокат истцов обвиняет xAI в извлечении прибыли от опасного продукта, несмотря на известные риски. Хотя изображения генерировались не напрямую на платформе X, а через лицензированное приложение, истцы утверждают, что серверы xAI и лицензии обеспечивают монетизацию.

Они требуют компенсации за ущерб репутации и психическому здоровью. Мать одной девочки описала панические атаки дочери.

​Этот коллективный иск стал первым, поданным несовершеннолетними после того, как Grok в начале этого года начал массово создавать изображения обнаженных тел без согласия. Он рассматривается на фоне серии скандалов вокруг приложения.