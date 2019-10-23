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23.10.2019 в 12:00

«Работа не на жизнь, а на инсайт»: Dr.JUNG рассказали о наболевшем в проекте #ГражданинРекламщик

В серии сатирических роликов собраны все издержки профессии

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У рекламы есть обратная сторона, не менее интересная, чем фасадная: ролики, сайты, спецпроекты. Кто те люди, которые создают рекламу? О чём они думают, чем вдохновляются, что выбивает их из колеи? В праздничном спецпроекте креаторы Dr.JUNG собрали все самые яркие инсайты рекламной индустрии, всё, что наболело у них и наверняка у их коллег по цеху.

Николай Охитин, руководитель проекта:

Зачем мы создали этот проект? Есть две причины.

Первая — философская. Очень сложно делать только коммерческие проекты, ведь они всегда подчинены жёсткой логике — бюджеты, ценности бренда, kpi. Чтобы команда агентства могла переключаться и чувствовать себя более раскованно, то и дело необходимы какие-либо некоммерческие инициативы. То есть в некотором смысле это делается для собственного удовольствия.

Вторая причина прагматична. Каждый новый год принято отправлять партнёрам подарки. Мы ежегодно изобретаем велосипед — делаем календарь. Так уж повелось, что наши календари тематически связаны с рекламой. То «если бы поэты серебряного века работали рекламщиками», то «не реклама, а детский сад». В этом году готовиться начали заранее, сперва родилась поэтическая форма, потом пришла идея провести аналогию с «Гражданином поэтом» и сделать ролики. Но в видео лишь половина стихов, в календаре 2020 их будет двенадцать, в том числе и самые (на мой вкус) лучшие.

Мы не старались быть нарочито колкими, не стремились высмеять кого-то конкретно. Просто поставили себя на место рядового рекламщика, влезли в его голову и сказали вслух то, что обычно говорить не принято. Мне кажется, получились очень смешные ролики, смешные стихи. Во многом потому, что автор текста — Олег Боричев — сам много лет проработал в рекламе. Он все болячки индустрии знает не понаслышке, душу вложил в эти рифмы. Ещё «трушности» добавило то, что актёр Сергей Кириченко с исключительной самоотдачей подошёл к съёмке: отказался работать с телетекстом и читал все стихи наизусть, от себя.

Состав творческой группы:

Идея — Доктор Юнг
Поэт — Олег Боричев
Актёр — Сергей Кириченко
Режиссёр — Алексей Кирьянов
Арт-дирекшн и анимация — Михаил Коновалов
Монтаж — Денис Кочегаров, Дарья Савицкая
Продюсеры — Анна Петренко, Ксения Василькова, Маргарита Фильчина
Ручная работа — Вадим Игонин
Руководитель проекта — Николай Охитин

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