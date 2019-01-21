Graphit и «Садовое кольцо» создали новый бренд ЖК на основе древнерусской легенды

Креативное брендинговое агентство Graphit (входит в Leo Burnett Moscow ) разработало идеологию, название и визуальную айдентику нового жилого комплекса бизнес-класса в Казани, принадлежащего группе компаний «Садовое кольцо». Бренд получил название Savin House — по следам легенды о царе Саин-Гирее.
С исторической точки зрения жилой комплекс расположен в особенном месте. По легенде, после смерти хана Батыя его преемником стал царь Саин-Гирей. Разгневавшись на русских князей, не явившихся на поклон, Саин предпринял поход на Русь. Но князья выехали ему навстречу с дарами и он смилостивился.
На месте встречи с князьями — на правом берегу Казани — хан основал город «на славу имени своему», Саинов юрт. Со временем здесь появилась деревня Савиново, а затем Ново-Савиновский район.
Агентство предложило переосмыслить легенду в современном ключе и назвать ЖК в честь знатного хана, который первым оценил величие этих земель. В айдентике используется традиционный для Казани зеленый цвет и традиционная для премиум-сегмента лаконичность в деталях, а также восточный орнамент — как дополнительный визуальный элемент на сувенирной продукции и оформлении входной группы.
Горожане очень тепло приняли стиль и легенду бренда: в день открытия продаж запись на консультации по проекту была полностью расписана до конца месяца.
Александра Хачатурова, ведущий стратег Graphit:
Это была очень интересная работа. Для того, чтобы решить поставленную задачу, мы с большим удовольствием погрузились в особую атмосферу Казани, которая не похожа ни на один другой город. Сочетание богатой истории и современности, новаторства и уважение к традициям, восточного колорита и динамичного развития отличают этот фантастический город.
Нам хотелось, чтобы новый бренд соответствовал этому духу. В бренд Savin House мы заложили фундамент из традиций и семейных ценностей, при этом в визуальном языке мы хотели отразить сдержанную современную премиальность.
Марина Тимашова, маркетинг-директор ГК «Садовое кольцо»:
Мы рады, что выбрали Graphit для создания нашего нового бренда жилого комплекса. Коллеги проделали большую работу, полностью погрузившись в атмосферу города и изучив его историю.
В итоге им удалось очень четко попасть в целевую аудиторию. Родился бренд, которым мы гордимся и который, судя по отчетам офиса продаж, пришелся по вкусу многим горожанам.
Состав творческой группы:
ГК «Садовое кольцо» (клиент):
Марина Тимашова — маркетинг-директор
Graphit (агентство):
Вероника Данилова — директор по стратегическому планированию
Александра Хачатурова — ведущий стратег
Андрей Лившин — ведущий дизайнер
Дарья Морозова — копирайтер
Екатерина Земцова — аккаунт-директор
Валерия Зубова — аккаунт-менеджер