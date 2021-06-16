GPMD переходит на платформу «Яндекса» AdFox

Селлер видеорекламы Gazprom-Media Digital (GPMD) перешел на технологическую платформу «Яндекса» AdFox, рассказал Sostav представитель IT-компании. Управление рекламой остается на стороне GPMD, как и все обязательства селлера перед рекламодателями, поясняют в компании.

Платформа AdFox позволяет управлять показами рекламы, собирать статистику и оценивать эффективность кампаний, работает со всеми видами рекламы и разрешает загружать и хранить мультиформатное видео.

Для таргетингов по полу, возрасту и доходу используется технология «Крипта», которая на основе обезличенных данных анализирует поведение и потребительские привычки пользователей и относит их к различным группам. Также рекламодателям доступны аудиторные сегменты по интересам: «Домашние животные», «Красота и здоровье», «Семья и дети», «Еда и напитки», «Авто» и другие.

Татьяна Матвеева, генеральный директор GPMD: Нашей целью был бесшовный переход с сохранением всех возможностей предыдущего решения. Кроме того, мы одними из первых будем использовать поведенческие таргетинги на основе обезличенных данных «Крипты», что открывает новые возможности для рекламодателей. Мы нацелены на долгосрочное партнерство и уверены в позитивном клиентском опыте и в качестве, которое будет соответствовать бизнес-потребностям компании и рекламодателей.

Дмитрий Качмар, коммерческий директор «Яндекса»: Мы рады, что GPMD выбрал платформу «Яндекса». Мы видим в селлере сильного партнера и надеемся на долгосрочное и перспективное сотрудничество. Думаю, это принесет пользу всем рекламодателям, которые размещают видеорекламу через наших партнеров. В медийной рекламе AdFox уже становится основным отраслевым решением. Надеюсь, что в видеорекламе ситуация будет развиваться похожим образом.

В GPMD входит более 150 площадок. Ранее селлер заключил партнерство с группой МТС, в рамках которого GPMD займется реализацией цифрового видеоинвентаря платформ МТС.