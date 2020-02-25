GPMD начал использовать данные «Эвотора» в видеорекламе

Gazprom-Media Digital (GPMD), дочерняя компания НСК, начинает использовать обезличенные данные онлайн-касс ИТ-компании «Эвотор» для таргетирования видеорекламы. Сенсоры, встроенные в онлайн-кассы «Эвотора», получают у смартфонов прохожих и посетителей торговых точек MAC-адреса — обезличенные идентификаторы Wi-Fi-модулей мобильных телефонов.

Основными потребителями онлайн-касс являются предприятия малого и среднего бизнеса. Ежемесячно «Эвотор» обрабатывает более 100 млн MAC-адресов. Платформа управления данными (DMP) агрегирует эту информацию и выделяет для таргетинга более чем 100 сегментов аудитории по типу услуг, геолокации и формату торговых точек: от небольших магазинов до крупных торговых комплексов.

Интерес брендов к рекламным кампаниям с использованием поведенческих таргетингов растет: по данным GPMD, объем таких размещений на сети селлера вырос до 18% по итогам 2019 года. Партнерство с «Эвотором» открывает для брендов, включая производителей товаров массового спроса (FMCG), нестандартные подходы к таргетированию, которое может основываться на местах посещения пользователей, а не на данных о покупках товаров. Например, для продвижения нового бренда смузи «Эвотор» поможет отобрать пользователей, которые часто посещают гастромаркеты и другие модные места и т. д. Также рекламодатели получат дополнительные возможности по таргетированию на уровне районов и ближайших торговых точек.

Сергей Коренков, директор по развитию GPMD: Процент рекламодателей, которые выбирают размещение с использованием поведенческих таргетингов, продолжает увеличиваться. Особенно заметным этот процесс стал в прошлом году: объем таких размещений на сети GPMD вырос с 8% в 2018-м до 18% по итогам 2019 года. При этом в 2015-м на долю таких кампаний приходилось всего 3% бюджетов.

Игорь Оганесян, директор по развитию рекламных продуктов «Эвотора»: Сотрудничество с крупнейшим селлером видеорекламы открывает для «Эвотора» новые перспективы на пути завоевания рекламного рынка. Мы получили возможность работать с еще более широким пулом площадок, также очень важно, что качество наших офлайн-таргетингов подтверждено GPMD методом опроса пользователей.

Напомним, GPMD уже сотрудничает в сфере использования больших данных с ритейлером X5 Retail Group (управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), а также с платформой для таргетирования рекламы в интернете на основе агрегированных онлайн и офлайн-данных Segmento.