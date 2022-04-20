ГПМ КИТ займётся продвижением начинающих кинематографистов в Talents by Action

Группа компаний ГПМ КИТ (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») объявила о выходе на рынок нового проекта — агентства Talents by Action, которое занимается привлечением и поддержкой представителей творческих профессий и начинающих кинематографистов. Об этом Sostav сообщила пресс-служба ГПМ КИТ.

В компании отметили, что Talents by Action разрабатывает маркетинговую стратегию для каждого клиента. В состав специалистов вошли команды агентств Дарьи Хаус и Анастасии Перовой. Стратегическими партнёрами выступили компания 1−2-3 Production и онлайн-кинотеатр Premier.

Своё сотрудничество с агентством подтвердили Сергей Гилев, Константин Белошапка, Софья Гершевич, Алексей Морозов, Ольга Смирнова, Павел Баршак, Дарья Калмыкова, Мария Опельянц и другие.

Анастасия Перова, агент, продюсер кино и театра: Стратегическая задача объединения моего агентства с Talents by Action — создание системного подхода к организации работы талантов, в котором важно учитывать как индивидуальные кейсы, так и контекст происходящего в индустрии.