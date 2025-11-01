Sostav.ru

01.11.2025 в 17:00

«ГПМ Реклама» запустила онлайн-курс о рекламе на радио

Материалы объединены в гайд для маркетологов и предпринимателей, стремящихся освоить аспекты размещения рекламы на радио

О создании серии образовательных лекций об основах медиакоммуникаций и принципах работы радиорекламы рассказал Виктор Пащенко на «РадиоФоруме-2025».

На «РадиоФоруме-2025» руководитель управления маркетинга радио «ГПМ Реклама» Виктор Пащенко выступил с презентацией образовательного проекта «ГПМ Реклама» — «Это база. Гайд по рекламе на радио». Эксперт представил наполнение лекций и отметил их прикладную ценность.

Базовый курс, разработанный «ГПМ Реклама» совместно с «ГПМ Радио», выступает практическим пособием для маркетологов и предпринимателей, которые хотят узнать подробнее о возможностях рекламы на радио и тонкостях медиапланирования.

Проект создан для развития профессиональной экспертизы медиарынка и формирования осознанного подхода к использованию радио в коммуникационных стратегиях брендов. Его цель показать, как радио может работать в составе медиамикса, усиливая другие каналы и обеспечивая измеримые результаты.

Курс состоит из 11 лекций с видео, презентациями и тестовыми заданиями, в которых раскрываются структура радиорынка, особенности аудитории и подходы к оценке эффективности размещений. Отдельные блоки посвящены созданию радиороликов, планированию кампаний и работе со специальными проектами.

Эксперты объясняют, как радио взаимодействует с ТВ, диджитал и наружной рекламой, какие форматы дают максимальный отклик и как данные измерений помогают принимать результативные медиарешения. Лекции сопровождаются кейсами «ГПМ Реклама» и рекомендациями с разбором практических примеров.

Спикеры курса:

  • Виктор Пащенко, руководитель управления маркетинга радио «ГПМ Реклама»;
  • Юлия Андрюшова, директор департамента бизнес-коммуникаций и аналитики «ГПМ Радио», эксперт «ГПМ Реклама»;
  • Валентина Амниашвили, руководитель отдела специальных проектов «ГПМ Радио»;
  • Светлана Тарасова, руководитель проектов управления радийного маркетинга «ГПМ Реклама».

Виктор Пащенко, руководитель управления маркетинга радио «ГПМ Реклама»:

Радио занимает устойчивую позицию в медиапотреблении. Поэтому для нас важно не просто развивать компетенции рынка, но и еще раз напомнить, что радио — это современный, эффективный и измеримый рекламоноситель. Это медиа, которое умеет создавать доверие и вовлекать аудиторию, а значит, по-прежнему приносит брендам реальные результаты.

Юлия Андрюшова, директор департамента бизнес-коммуникаций и аналитики «ГПМ Радио», эксперт «ГПМ Реклама»:

Руководство по работе с радио — важный инструмент для погружения в индустрию. Мы не открываем что-то новое, а систематизируем знания и опыт, представленные в легком и понятном формате. Курс поможет глубже разобраться в структуре и объемах рынка, медиапланировании, разнообразии рекламных форматов и особенностях влияния медиа на аудиторию.

Чтобы получить доступ к материалам курса, необходимо пройти регистрацию на сайте ГПМ Реклама.

