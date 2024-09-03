Холдинг «ГПМ-радио» купил рекордное число частот

Компания «ГПМ-радио» (входит в «Газпром-медиа холдинг» и объединяет «Авторадио», «Юмор FM», «Детское радио», Comedy Radio, Like FM, Relax FM и другие радиостанции) приобрела рекордное количество частот за последние шесть лет. Об этом пишут «Ведомости».

С 2023 по 2024 год компания купила восемь частот под запуск шести федеральных радийных форматов. В Нижнем Новгороде запустят Relax FM, в Архангельске — Energy, в Пензе — Comedy Radio, в Миассе и Златоусте — «Авторадио», в Магнитогорске и Орле — Like FM, в Ельце — «Юмор FM». К примеру, с 2019 по 2020 год «ГПМ-радио» купило одну эфирную частоту в Валдае, в 2021−2022 годах — три частоты в Санкт-Петербурге, Выборге и Красной Поляне.

В «ГПМ-радио» не стали раскрывать, с кем за последние два года заключили сделки и какова их сумма, но пояснили, что стоимость каждой сделки складывалась из размера единовременной выплаты в рамках розыгрышей частот Федеральной конкурсной комиссии при Роскомнадзоре, цены оборудования и премии.

По словам экспертов, в региональном городе-миллионнике рыночная стоимость радиочастоты равна 20−25 млн руб., в городе с населением порядка 500 тыс. человек — 10−15 млн руб. В менее крупных городах цена радиочастоты составляет меньше 4 млн руб.

Аналитики говорят, что покупка «ГПМ-радио» эфирных частот является очередным проявлением тренда на консолидацию отечественного медиарынка.