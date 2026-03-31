Готовые инструменты роста

Silver Mercury при поддержке LiveDune запустил серию вебинаров от партнеров премии, посвященную главному вызову современного маркетинга: как превратить его из набора разрозненных инструментов в систему, которая работает на измеримый результат. В основе каждого вебинара исключительно практика: кейсы, готовые модели и механики, которые можно сразу внедрять в работу.

Как выстроить B2B-бренд компании через первых лиц: от известности к доверию и сделкам

3 апреля, 11:00 — LiFT.

Спикер: Анастасия Гусенцова, основатель агентства LiFT.

В фокусе — переход от известности к доверию и реальным сделкам. Участники разберут, как сделать топ-менеджмент не просто публичными спикерами, а управляемым каналом привлечения крупных клиентов.

На вебинаре разберем:

системный подход к построению B2B-бренда через первых лиц как полноценного инструмента продаж;

психологию ЛПР и логика принятия решений;

выстраивание воронки доверия и контент-стратегии;

управляемую модель влияния, где несколько топов компании последовательно усиливают доверие через экспертизу, востребованность и релевантную коммуникацию.

Главная ценность для участников — прикладная модель, готовая к внедрению. LiFT расскажут, как выйти в поле зрения нужных лиц, удержать их внимание и конвертировать его в бизнес-возможности. Слушатели получат четкое понимание того, что и как говорить от лица топ-менеджмента, чтобы это резонировало с ЛПР, а также пошаговый план запуска — от формулировки стратегии до первых результатов в горизонте от 2 до 3 месяцев.

Брендформанс: как комьюнити соединяет бренд-стратегию и перформанс в единую систему роста

9 апреля, 14:00 — «В одно рукопожатие».

Спикеры: Дарина Зотова и Влада Зикеева, соосновательницы агентства «В одно рукопожатие».

Сегодня все смелее говорят про подход к маркетингу, который называют брендформанс — когда компании ищут золотую середину между продвижением ключевых ценностей бренда и вложением в перформанс-инструменты, которые приносят осязаемые результаты и конверсии. Все потому, что в условиях рекламных ограничений и скорости изменений на рынке, нужно не только привлекать аудиторию, но и делать ставку на построение доверия, удержание аудитории и рост среднего чека.

На вебинаре поговорим о том, как комьюнити становится системой, которая соединяет эти задачи:

почему комьюнити — новый брендформанс-инструмент;

какие механики комьюнити-маркетинга усиливают лояльность и помогает продажам: от мероприятий, условий программ лояльности до роста адвокатов бренда;

какие метрики показывают реальное влияние комьюнити на бизнес.

Помимо комьюнити-менеджеров, вебинар будет интересен маркетологам, бренд-менеджерам и всем, кто работает на стыке бренда, продукта и аудитории.

27 марта прошел вебинар от Community Real Estate, на котором разобрали, как бренды выигрывают не скидками, а смыслами и историями. На примере двух кейсов показали креатив, который превращает маркетинг в реальные инфоповоды. Главные выводы — смысл и ценности продают сильнее всего, а выстроенная вокруг них коммуникация пробивает баннерную слепоту и вызывает доверие. Презентации и запись вебинара будут доступны в Telegram-канале Silver Mercury.