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18+
18.04.2025 в 12:05

Гостиничный рынок в России рекордно вырос

В первом квартале предприниматели учредили 1,5 тысячи компаний, оказывающих гостиничные и санаторно-курортные услуги

За период с января по март 2025 года в России было зарегистрировано 1,5 тыс. организаций, оказывающих гостиничные и санаторно-курортные услуги. Это на 18,7% больше показателя за аналогичный период прошлого года, пишет «Коммерсантъ».

Так, в первом квартале было зарегистрировано 1,4 тыс. гостиниц (плюс 17,4% в годовом выражении), 107 кемпингов (рост числа объектов почти в 1,5 раза). Количество зарегистрированных компаний, оказывающих санаторно-курортные услуги, за год сократилось на 0,8%.

По словам экспертов, в прошлом году в России было введено в эксплуатацию 80 качественных отелей, общее число номеров в которых достигло 9 тыс. Это соответствует рекорду 2018 года. За первый квартал этого года было сдано 2 тыс. новых номеров.

В 2025 году в Москве будут введены в эксплуатацию 820 новых гостиничных номеров, в Санкт-Петербурге — 1,5 тыс. Совокупно это превышает прошлогодний показатель в два раза.

В 2025−2026 годах качественный номерной фонд в целом по России будет прирастать на 7% в год. Ввод гостиниц будет находиться на уровне 10−12 тыс. номеров.

Ранее сообщалось, что число путешествий по России выросло за год на 17%. Самый заметный прирост количества бронирований среди регионов показала Калмыкия.

Гостиницы
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