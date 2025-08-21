Госдума запросила у ФАС информацию о жалобах на скидки маркетплейсов

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов запросил у Федеральной антимонопольной службы (ФАС) информацию о результатах рассмотрения претензий селлеров, касающихся действий маркетплейсов, в том числе предоставляемых ими скидках. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Обращение Наумова находится на рассмотрении ФАС. В письме говорится об обеспокоенности бизнеса трансформацией конкурентной среды из-за изменения ценовой политики маркетплейсов. Скидки площадок могут влиять на баланс между разными каналами сбыта, сказываться на стоимости продукции для покупателей и лишать производителей возможности контролировать цены на свои товары.

По словам участников рынка, скидки позволяют маркетплейсам быстро увеличивать долю и перетягивать покупателей у офлайн-ретейлеров и онлайн-магазинов. При этом селлеры могут опуститься в поисковой выдаче, если стоимость их товаров ниже на других площадках.

Инвестиции маркетплейсов в скидки ведут к монополизации розничного рынка. Дисконты способствуют снижению общего уровня цен, что сказывается на спросе и бизнесе крупных брендов.

Представители маркетплейсов говорят, что скидки помогают продавцам расти быстрее, а потребителям — покупать товары по выгодной цене. Селлеры могут отказаться от скидок за счет платформы: ценообразование определяет сам продавец.

В середине августа российский лидер Владимир Путин поручил рассмотреть проблемные вопросы работы маркетплейсов, в том числе речь идет о недобросовестном ведении бизнеса. Ответственный — заместитель главы администрации президента Максим Орешкин.

Ранее сообщалось, что стикеры с распродажей на маркетплейсах замечают 76% покупателей. Более 60% россиян вручную сравнивают цены на разных площадках.