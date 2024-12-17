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17.12.2024 в 19:30

Госдума приняла закон о спецсчетах для иноагентов

В частности, на такие счета будут поступать деньги от продажи и сдачи иностранными агентами в аренду недвижимости

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, который вводит с 1 марта 2025 года специальные рублёвые счета для иностранных агентов. Документ опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности.

На спецсчёт, открытый в уполномоченном банке, будут поступать выплаты иноагенту от брендов, доходы от интеллектуальной и творческой деятельности, дивидендов, процентов по вкладам, продажи и сдачи в аренду недвижимого имущества и транспорта.

Открывать спецсчёт необходимо в течение 15 рабочих дней после внесения в реестр иностранных агентов. Такой же срок устанавливается для тех, кто уже признан иноагентом и у кого возникли основания для получения выплат, сообщает ТАСС.

Реквизиты спецсчёта должны быть указаны в сведениях об иноагенте, содержащихся в реестре таких лиц. Сам иностранный агент обязан предупреждать о своём статусе тех, кто будет перечислять ему выплаты.

Если иноагент не откроет счёт сам, это будет делать тот, кто перечисляет ему гонорары. Со спецсчёта также будут списывать деньги в бюджет в случае взысканий, пишет РИА Новости.

На имя иноагента можно открыть только один спецсчёт. Распоряжаться деньгами разрешат после отмены статуса иностранного агента. В этом случае средства в течение 15 дней переведут на другой банковский счёт.

Инициатива была внесена в парламент группой депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. 20 ноября законопроект был принят в первом чтении. Правительство поддержало инициативу. Закон вступит в силу, если будет одобрен Советом Федерации и подписан президентом Владимиром Путиным.

Госдума законопроект иноагенты
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