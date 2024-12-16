Правительство поддержало законопроект о спецсчетах для иноагентов

Правительство России без замечаний поддержало законопроект о введении специальных рублевых счетов для иноагентов. Так, спецсчет должен быть открыт в уполномоченном банке в течение 15 дней после того, как человека или организацию внесли в список иностранных агентов, сообщает ТАСС.

Закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» дополняется нормами, согласно которым иноагент обязан использовать специальный рублевый счет для получения причитающихся ему вознаграждений за использование результатов интеллектуальной деятельности и брендов.

Ко второму чтению депутаты подготовили поправки о зачислении на такие спецсчета и доходов иноагентов, полученных в результате отчуждения или сдачи в аренду недвижимости и транспортных средств, а также банковских процентов и дивидендов.

Распорядиться этими деньгами получится только после отмены статуса иноагента.

Инициатива была внесена в парламент группой депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. 20 ноября законопроект был принят в первом чтении. Если он будет принят окончательно, новые нормы вступят в силу с 1 марта 2025 года.