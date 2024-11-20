Госдума в первом чтении одобрила проект о спецсчетах для иноагентов

Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении рублевых спецсчетов для выплаты иноагентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. Запись об этом появилась в карточке документа в думской электронной базе.

Законопроект предполагает введение особого порядка для выплат и иных вознаграждений иностранным агентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. Доходы от творческой деятельности предлагается направлять на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным для иноагентов.

При этом у каждого иностранного агента может быть открыт только один такой счет. Распоряжаться деньгами со спецсчета владелец сможет только после снятия с него статуса иноагента. Если иноагент не откроет спецсчет сам, то это должен будет сделать тот, кто перечисляет ему гонорары.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность зачисления средств в бюджет по решению суда. Средства со специального счета могут списываться по судебному решению о взыскании в пользу бюджетов бюджетной системы РФ.

Проект о введении рублевых спецсчетов для иноагентов был внесен в нижнюю палату парламента в ноябре. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что ко второму чтению документа подготовят дополнительные нормы, касающиеся также зачисления средств на спецсчет от продажи движимого и недвижимого имущества, сдачи его в аренду и иных доходов.