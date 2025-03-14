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14.03.2025 в 16:25

В Госдуме предложили маркировать ИИ-контент

Депутат Свинцов призвал разработать стартовый набор законопроектов о работе с ИИ в России

В Госдуме предложили ввести обязательную маркировку контента, созданного с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ). С такой инициативой выступил замглавы комитета по информационной политике Андрей Свинцов. По его словам, мера станет первым шагом на пути к законодательному регулированию сферы ИИ в России. Об этом сообщает ТАСС.

«Эти вещи мы должны уже в этом году обсуждать. Какой-то стартовый набор законопроектов должны написать и предлагать для широкого обсуждения», — заявил Свинцов во время круглого стола «Мировая гонка за искусственный интеллект: стратегия России».

Тем временем власти Испании перешли от слов к делу. Как пишет Reuters, 11 марта правительство страны одобрило законопроект, предусматривающий огромные штрафы для компаний, которые используют контент, созданный ИИ, без соответствующей маркировки.

Закон, основанный на европейском Акте об ИИ (AI Act), вводит строгие требования к прозрачности для высокорисковых систем искусственного интеллекта. За нарушение правил компаниям грозят штрафы до 35 млн евро или 7% от их годового оборота.

Госдума Маркировка ИИ ИИ-контент
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