Госдума одобрили концепцию законопроекта по регулированию ИИ

Межфракционная рабочая группа Госдумы одобрила концепцию законопроекта, регулирующего развитие и применение искусственного интеллекта в России, и направила свои предложения в правительство. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заместителя председателя нижней палаты парламента Александра Бабакова.

В ходе работы над проектом был собран широкий пул предложений — всего более 350 инициатив. Они поступили от депутатов, федеральных органов исполнительной власти, представителей бизнеса, Минцифры и экспертного сообщества.

Отдельный акцент сделан на инфраструктурных ограничениях, которые уже сейчас сдерживают развитие ИИ. В первую очередь это дефицит вычислительных мощностей и энергетических ресурсов. В этой связи предлагается сформировать стратегию ресурсообеспечения, включая создание специальных энергетических зон для центров обработки данных и суперкомпьютеров.

По словам Бабакова, концепция регулирования должна опираться на принцип человекоцентричности: развитие ИИ должно приносить практическую пользу экономике и гражданам, способствуя росту эффективности отраслей и повышению качества жизни.

При этом подчеркивается необходимость учитывать риски, связанные с природой искусственного интеллекта, в том числе его двойное назначение.

