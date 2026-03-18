Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Mediacom.expert
InsurTech платформа AIINS

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
18.03.2026 в 17:30

Госдума одобрили концепцию законопроекта по регулированию ИИ

Кабмину предложено доработать документ с учетом предложений депутатов и экспертов

Межфракционная рабочая группа Госдумы одобрила концепцию законопроекта, регулирующего развитие и применение искусственного интеллекта в России, и направила свои предложения в правительство. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заместителя председателя нижней палаты парламента Александра Бабакова.

В ходе работы над проектом был собран широкий пул предложений — всего более 350 инициатив. Они поступили от депутатов, федеральных органов исполнительной власти, представителей бизнеса, Минцифры и экспертного сообщества.

Отдельный акцент сделан на инфраструктурных ограничениях, которые уже сейчас сдерживают развитие ИИ. В первую очередь это дефицит вычислительных мощностей и энергетических ресурсов. В этой связи предлагается сформировать стратегию ресурсообеспечения, включая создание специальных энергетических зон для центров обработки данных и суперкомпьютеров.

По словам Бабакова, концепция регулирования должна опираться на принцип человекоцентричности: развитие ИИ должно приносить практическую пользу экономике и гражданам, способствуя росту эффективности отраслей и повышению качества жизни.

При этом подчеркивается необходимость учитывать риски, связанные с природой искусственного интеллекта, в том числе его двойное назначение.

Ранее мы писали о том, что Правительство России подготовило законопроект, который позволит компаниям-разработчикам искусственного интеллекта использовать защищенные авторским правом материалы для обучения моделей ИИ без получения разрешения правообладателей.

Госдума Законы ИИ
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.