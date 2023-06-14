Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Илья Романов
РРС специалист Хатин Дмитрий
Дмитрий Макаров

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
[email protected]sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
14.06.2023 в 16:40

Госдума во втором чтении приняла закон о штрафах за отсутствие маркировки интернет-рекламы

Ранее сроки ответственности за его нарушение перенесли на 1 сентября 2023 года

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который вводит штрафы до 700 тысяч руб. за отсутствие маркировки рекламы в интернете, следует из записи в электронной системе обеспечения законодательной деятельности. Изменения предлагается внести в КоАП РФ.

Согласно пояснительной записке к документу, за неисполнение обновлённого закона «О рекламе» предусмотрены административные штрафы для граждан в размере до 100 тыс. руб., для должностных лиц — до 200 тыс. руб., для юридических лиц — до 500 тыс. руб, а для юрлиц — операторов рекламных данных (ОРД) — до 700 тыс. руб.

Ранее поправками в документ, внесёнными ко второму чтению, начало ответственности за отсутствие и нарушение маркировки интернет-рекламы отложили до 1 сентября 2023 года, хотя представители отрасли просили отложить его до 1 января 2024-го.

В Госдуме также предлагали отложить введение ответственности за непредоставление информации в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР) до начала 2024 года. Кроме того, предлагалось скорректировать систему штрафов, сделав её более лояльной.

С 1 сентября прошлого года все участники цепочки «рекламодатель — рекламное агентство — рекламораспространитель» обязаны предоставлять информацию о размещаемой в сети рекламе в ЕРИР через ОРД.

В феврале Роскомнадзор и Федеральная антимонопольная служба решили отложить введение штрафов за неисполнение требований о маркировке интернет-рекламы, которые планировалось ввести с 1 марта 2023 года.

Штрафы Закон о рекламе ЕРИР ОРД
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.