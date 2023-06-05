В Госдуме предложили отложить штрафы за отсутствие маркировки интернет-рекламы

В Госдуме просят отложить введение ответственности за непредоставление информации в Единый реестр интернет-рекламы до начала 2024 года. Кроме того, предлагается скорректировать систему штрафов, сделав её более лояльной. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на письмо председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Валерия Гартунга, направленное на имя главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

В документе депутат «с учётом целого ряда обстоятельств», предлагает внести изменения в уже принятые в первом чтении поправки.

«Отсутствие официальных разъяснений по большинству вопросов, несовершенство системы учёта интернет-рекламы создают правовую неопределённость для участников рынка при применении закона. С учётом поступивших предложений от участников рынка, такая дата должна быть установлена не ранее 1 января 2024 года», — цитирует издание текст письма.

По мнению депутатов, сведения, которые нужно вносить в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР), «очень объёмные», а детали, включая структуру и полноту требований, должны прописываться подзаконными актами, которых нет, пояснил Гартунг изданию.

«Кроме того, многие эти требования в рамках регуляторной гильотины могут быть даже отменены. Правоприменительная практика ещё не сложилась. Ни регулятор, ни участники рынка не понимают, каким образом это должно функционировать», — говорит он.

По словам Гартунга, введение в такой ситуации «драконовских штрафов равнозначно убийству рынка». При этом парламентарий согласен с тем, что штрафы за неисполнение требований закона должны вводится, но «они должны быть исполнимы».

«Нужно дать отсрочку до того момента, пока государство не отрегулирует все спорные вопросы, не даст ответа на все вопросы, которые возникают у участников рынка», — заявил Гартунг.

С аналогичной позицией выступил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

«Я выступаю за перенос срока наступления ответственности за нарушение закона «О рекламе». Это новая сущность на рынке. Нужно больше информации, нужны специалисты, которые помогают с маркировкой рекламы», — отметил он, добавив, что ко второму чтению подготовит свои поправки.

Как пишет издание со ссылкой на письмо Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), 30 мая на площадке Общественной палаты РФ (ОП РФ) прошли слушания, на которых обсуждался законопроект. В ассоциации отмечают, что «мало кто из участников рынка способен самостоятельно разобраться в работе ЕРИР и организовать взаимодействие с реестром».

Авторы письма также говорят о несоразмерных возможностям малого бизнеса и возможной общественной опасности нарушения требований предлагаемых законопроектом. Так, согласно принятым в первом чтении поправкам, предусмотрены штрафы до 100 тыс. руб. для граждан, до 200 тыс. руб. для должностных лиц и до 500 тыс. руб. для должностных лиц (до 700 тыс. руб. для операторов рекламных данных (ОРД). Кроме того, в ассоциации напоминают об отсутствии формата «предупреждений».

Ещё одна зона риска, по мнению РАЭК, в объёме данных, который передаётся в ЕРИР. По данным ассоциации, в 2022 году в ЕРИР было передано более 15 млрд креативов цифровой рекламы.

«Такое количество передаваемой информации <.> неизбежно приведёт к ошибкам со стороны регулируемых субъектов, что создает серьёзные риски привлечения к ответственности в первую очередь добросовестных игроков рынка», — уверены в РАЭК.

Дополнительные риски связаны с тем, что «многие компании (и крупный бизнес не исключение) вынуждены вручную загружать все рекламные материалы, передавать данные по каждому креативу». По мнению РАЭК, трудности автоматизации, ещё и в том, что многие организации технически не могут использовать решения по интеграции в мобильных приложениях из-за риска удаления приложений из AppStore.

Ситуацию усложняет и то, что сейчас Федеральная антимонопольная служба (ФАС) только разрабатывает (но ещё не утвердила) руководство по исполнению обязательных требований, в которое планируется включить критерии разграничения рекламы и информации, отмечается в письме РАЭК.

По словам главы Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР) Бориса Омельницкого, ЕРИР начал формироваться как технология только после вступления в силу закона о маркировке.

«Огромная часть рекламодателей не обучена маркировке — все знают про закон, пытаются его исполнять, но не понимают до конца, как проконтролировать полноту и точность исполнения. По опросу, проведённому АРИР в апреле 2023 года 59% участников рекламного рынка не имеют опыта работы с личным кабинетом ЕРИР», — отметил он.

В ФАС «Российской газете» сообщили, что как указано в письме РАЭК, в декабре 2022-го ведомство признало утратившими актуальность ряд писем с разъяснениями по применению законодательства о рекламе. «При этом отмена данных разъяснений не отменяет нормы самого закона «О рекламе» и сложившуюся правоприменительную практику», — подчеркнули в ведомстве.

В Роскомнадзоре, куда издание обратилось с запросом, категорически не согласны с постановкой вопроса, предложенной депутатами Госдумы и отраслью. Регулятор отметил, что меньше чем за год работы ЕРИР «были вскрыты заметные противоречия в информации, загружаемой в систему».

«С сентября 2022 года рекламодатели внесли в ЕРИР информацию о размещении рекламы в сети на сумму 250 млрд руб., рекламные агентства — о получении 218 млрд руб., а рекламораспространителями, владельцами развивающими популярные ресурсы, внесено в систему учёта рекламы получение 58 млрд руб», — напомнили в ведомстве.

В Роскомнадзоре считают, что принятый в первом чтении Госдумой законопроект вводит меры административной ответственности и направлен на создание условий для прозрачного выполнения всеми участниками рынка обязательств по учёту рекламных кампаний в ЕРИР.

«Предусматриваемые при этом законопроектом штрафы соразмерны штрафам за другие нарушения законодательства о рекламе. Полагаем возможным поддержать установление ответственности с 1 сентября этого года», — уверены в Роскомнадзоре.

Законопроект, предлагающий штрафовать за отсутствие маркировки рекламы в интернете, был внесён в Госдуму 14 апреля. Авторами инициативы выступили заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, заместитель председателя Комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Роман Любарский, заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов.

Согласно поправкам в закон «О рекламе», все участники цепочки «рекламодатель — рекламное агентство — рекламораспространитель» обязаны с 1 сентября 2022 года предоставлять информацию о размещаемой с сети рекламе в специальный Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР) через Операторов рекламных данных (ОРД).

В феврале Роскомнадзор и Федеральная антимонопольная служба решили отложить введение штрафов за неисполнение требований о маркировке интернет-рекламы, которые планировалось ввести с 1 марта 2023 года.

В начале мая отраслевые ассоциации, объединяющие большинство участников рынка цифровой рекламы и маркетинговых коммуникаций попросили отложить введение штрафов за отсутствие маркировки рекламы до 2024 года. Кроме того, они подготовили предложения по доработке законопроекта, вводящего санкции за нарушение требований маркировки интернет-рекламы.