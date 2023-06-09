Срок вступления в силу закона о штрафах за ошибки при маркировке онлайн-рекламы перенесён

Срок вступления в силу закона о штрафах за нарушение маркировки интернет-рекламы отложили до 1 сентября 2023 года, говорится в тексте поправок, размещённом в системе обеспечения законодательной деятельности России.

Представители рынка ранее просили отсрочить принятие закона до 1 января 2024 года, выслав письмо на имя депутатов Госдумы Валерия Гартунга, Павла Крашенинникова, Артёма Кирьянова и Антона Горелкина. В своём обращении отраслевые организации (АКАР, Ассоциация развития интерактивной рекламы (АРИР), Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), Ассоциация Блогеров и Агентств (АБА), а также Межрегиональная общественная организация «Рекламное право») предложили разграничить правонарушения по составу с пропорциональными размерами штрафов, а также ввести в проект предупреждения в качестве меры административной ответственности и снизить минимальный размер штрафов. В Госдуме предложения отклонили.

Законопроект, предлагающий штрафовать за отсутствие маркировки рекламы в интернете и отчётности по ней, предусматривает наложение административного штрафа для граждан в размере до 100 тыс. руб., для должностных лиц — до 200 тыс. руб., для юридических лиц — до 500 тыс. руб., для операторов рекламных данных — до 700 тыс. руб.

Он был внесён в Госдуму 14 апреля. Авторами инициативы выступили заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, заместитель председателя Комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Роман Любарский, заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов.