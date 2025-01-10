В законопроекте о видеоиграх нет запретов на деятельность иностранных площадок

Законопроект о регулировании индустрии видеоигр в России не предполагает введения ограничений для зарубежных издателей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. Проект был внесен в нижнюю палату парламента в декабре 2024-го.

«Никаких запретов на деятельность иностранных площадок законопроект не содержит», — подчеркнул депутат.

Горелкин указал, что документом предлагается ввести ряд обязанностей для распространителя (издателя) видеоигр. В частности, информировать пользователей о возрастной классификации, об особенностях содержания и внутриигровых платежах.

Кроме того, парламентарий отметил, что проект закона включает несколько способов идентификации геймеров: через портал «Госуслуги», при помощи другой системы аутентификации, подконтрольной российскому юрлицу, через биометрию или по номеру телефона. Выбрать можно будет любой из них, добавил парламентарий. По его словам, привязка аккаунта к телефонному номеру реализована на всех крупных видеоигровых платформах.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Госдума рассмотрит вопрос о защите россиян от деструктивного контента. Власти получают жалобы на агрессию и «пропаганду чуждых нам ценностей» в видеоиграх.

12 декабря 2024 года группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму проект закона, регулирующего видеоигровую индустрию. Документом в том числе предлагается ввести маркировку видеоигр по их содержанию. Кроме того, в прошлом году в России был запущен эксперимент по добровольной маркировке видеоигр.