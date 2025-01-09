Госдума рассмотрит вопрос о защите россиян от деструктивного контента

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале сообщил, что получает обращения из-за агрессии, насилия и «пропаганды чуждых нам ценностей» в видеоиграх. Парламентарий заявил, что в январе власти примут решение о защите граждан, в первую очередь детей, от «деструктивного контента».

Подробности предполагаемых ограничений Володин не раскрыл. «Поступают обращения: много в видеоиграх встречается сюжетов, содержащих агрессию и насилие, пропаганду чуждых нам ценностей», — написал он, сопроводив сообщение опросом о необходимости ограничения деструктивного контента.

В декабре 2024-го президент России Владимир Путин попросил депутатов Госдумы проанализировать контент видеоигр и принять решения совместно с правительством.

Также в декабре прошлого года группа сенаторов и депутатов подготовила к внесению в Госдуму проект, который обяжет цифровые площадки информировать пользователей о содержании видеоигр, а издателей — устанавливать игроков с помощью мобильного телефона или через портал «Госуслуги».

В 2024 году в России был запущен эксперимент по добровольной маркировке видеоигр.