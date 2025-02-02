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02.02.2025 в 15:30

Гордон Рамзи оседлал корову в рекламе веганского масла

Шеф-повар стал лицом новой кампании продуктов марки Flora

Гордон Рамзи стал лицом кампании масла для веганов Flora. В рекламном ролике знаменитый шеф-повар появился верхом на корове, а сама кампания носит символичное название Skip the cow («Соскочи с коровы»).

Flora позиционирует свои товары как экологичную альтернативу молочным продуктам, что в свою очередь подтверждает Гордон Рамзи, демонстрируя торт, который, по всей видимости, был приготовлен с использованием веганского масла.

Кроме того, в рамках кампании шеф-повар поделится рецептами, в которых ключевыми ингредиентами станут веганские продукты.

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