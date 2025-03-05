Gooroo Tools представляет систему автоматизации рекламы в Telegram с помощью нейросетей

Сервис Gooroo Tools (входит в экосистему Genius Group) специализируется на автоматизированном размещении рекламы в Telegram-каналах. Новая разработка позволяет значительно расширить перечень каналов, предлагаемых рекламодателям, за счет выявления ранее неучтенных площадок с высокой эффективностью. Кроме того, система минимизирует риски, связанные с недостоверной статистикой и низким качеством аудитории.

Инициатива внедрения ИИ-решения обусловлена стремительным ростом числа Telegram-каналов в России, что усложняет поиск релевантных площадок с живой аудиторией, достоверной аналитикой и тематикой, соответствующей запросам брендов. По данным Gooroo Tools, в настоящее время только 8% каналов, предлагающих услуги рекламы, фактически используются рекламодателями. Это связано с ограниченностью ручных методов отбора, которые не только сужают потенциальный охват, но и требуют значительных временных и финансовых затрат. Новая система призвана решить эти проблемы, предлагая более точный и масштабируемый подход к выбору каналов, что делает рекламные кампании более эффективными и прозрачными.

Одной из ключевых проблем в процессе выбора Telegram-каналов для рекламы является субъективность оценки. Существующие рекламные каталоги используют собственные системы ранжирования, в результате чего только 3−5% площадок попадают в топовые позиции. Кроме того, значительная часть каналов сталкивается с проблемами, связанными с накруткой статистики, фрод-активностью и отсутствием четкого понимания целевой аудитории.

Ситуация дополнительно осложняется изменениями в законодательстве. С 1 января 2025 года вступает в силу норма, предусматривающая ответственность за размещение рекламы в каналах с аудиторией свыше 10 тыс. подписчиков, если они не включены в реестр Роскомнадзора. Однако, по текущим данным, лишь 4% каналов, желающих монетизировать свою аудиторию и имеющих более 10 тыс. подписчиков, зарегистрированы в указанном реестре. Это создает дополнительные риски для рекламодателей и требует более тщательного подхода к выбору площадок.

Александр Мурзанаев, со-основатель Gooroo Tools: Сегодня, когда каналов становится все больше, а конверсия не всегда очевидна, старые «ручные» методы отбора площадок перестают работать. Система должна в режиме реального времени оценивать динамику и качество аудитории, определять риск фрода и рекомендовать оптимальный контент для постов. Без такого AI-инструментария добиться стабильных результатов в России уже невозможно.

В Gooroo Tools подчеркивают, что речь идет не только об автоматической корректировке ставок и выборе каналов, но и о глубокой семантической аналитике, которая помогает выявлять целевую аудиторию там, где ее не ожидают. Компания планирует расширять пул своих ИИ-модулей, чтобы удовлетворять потребности как крупных брендов, так и нишевых игроков.

Уже сейчас пользователем доступна функция вайт-листов, которые позволяют публиковать рекламу в проверенных и надежных источниках.

Согласно данным аналитики Gooroo Tools, на текущий момент в России насчитывается 553 642 активных Telegram-канала. Из них 90 980 каналов (16% от общего количества) соответствуют базовым критериям: они не относятся к категории 18+, не являются СМИ, не используются для накрутки активности, имеют уровень вовлеченности аудитории от 5 до 90% и публикуют контент не реже одного раза в неделю. При этом 62 818 каналов (11% от общего числа) открыты для размещения рекламы. Однако фактически рекламные интеграции осуществляются лишь в 5 825 каналах, что составляет всего 9% от доступных площадок.

Среди каналов, готовых к сотрудничеству с рекламодателями, 50 040 (79%) имеют аудиторию менее 10 тыс. подписчиков. При этом из числа каналов с аудиторией свыше 10 тыс. пользователей, желающих монетизировать свою аудиторию, только 4% зарегистрированы в реестре Роскомнадзора. Это создает дополнительные сложности для рекламодателей в условиях ужесточения законодательных требований, вступающих в силу с 2025 года.

Gooroo Tools представил новую оценку потенциального роста рынка. По прогнозам аналитиков компании, количество доступных для размещения каналов в ближайший год может возрасти в пять раз за счет вовлечения маленьких, но активных площадок, где аудитория не страдает рекламной «слепотой».

Александр Мурзанаев, со-основатель Gooroo Tools: Мы регулярно анализируем весь российский сегмент Telegram и видим, что подавляющее большинство каналов с живой, вовлеченной аудиторией до сих пор остаются вне поля зрения рекламодателей. Именно они, по нашим оценкам, обеспечат как минимум пятикратный рост инвентаря: помимо большого охвата, у таких площадок зачастую выше конверсионный потенциал.