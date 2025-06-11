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18+
11.06.2025 в 17:45

Google предоставит OpenAI облачные ресурсы для обучения и запуска ИИ-моделей

Стороны договорились о сотрудничестве

Американская компания OpenAI планирует добавить облачный сервис Google Cloud для развития искусственного интеллекта (ИИ). Это позволит разработчику удовлетворить свои растущие потребности в вычислительных мощностях, пишет Reuters.

Облачное подразделение Google предоставит дополнительные вычислительные мощности в дополнение к существующей инфраструктуре OpenAI для обучения и запуска моделей искусственного интеллекта.

Сделка обсуждалась в течение нескольких месяцев и была завершена в мае. Она позволит OpenAI снизить зависимость от Microsoft, на базе которого компания работала.

OpenAI, Google и Microsoft отказались от комментариев. Аналитики Scotiabank назвали такое развитие событий неожиданным, подчеркнув возможности роста для облачного подразделения Google и выразив осторожность в отношении конкуренции со стороны ChatGPT.

Ранее сообщалось, что годовая выручка OpenAI достигла $10 млрд. К 2029 году показатель может вырасти до $125 млрд.

Google облако OpenAI
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