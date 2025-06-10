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10.06.2025 в 12:25

Годовая выручка OpenAI достигла $10 млрд

К 2029 году показатель может вырасти до $125 млрд

Американская компания OpenAI, создавшая ChatGPT, довела годовую выручку до $10 млрд. Такого показателя разработчик достиг примерно через два с половиной года после запуска чат-бота, сообщает телеканал CNBC.

Сумма в $10 млрд включает в себя продажи потребительских и корпоративных продуктов, доступа к API и исключает доходы от лицензирования и крупные разовые сделки.

Сейчас OpenAI обслуживает больше 500 млн еженедельных активных пользователей и 3 млн платных бизнес-клиентов. В 2024 году уровень годовой регулярной выручки компании составлял порядка $5,5 млрд. Разработчика оценивают примерно в 30 раз дороже его выручки.

К 2029 году OpenAI планирует получить выручку в размере $125 млрд.

В марте OpenAI закрыл раунд финансирования в размере $40 млрд. В мае разработчик приобрел компанию бывшего главного дизайнера Apple и сообщил о планах купить ИИ-редактора кода Windsurf.

выручка OpenAI
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