Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+6
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
05.04.2022 в 08:30

Google не допустила на конкурс программистов из России и Белоруссии

Аналогичное решение касается жителей ДНР и ЛНР

1

Американская корпорация Google объявила о решении отстранить граждан России и Белоруссии, а также жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) от участия в международном конкурсе для программистов Google Summer of Code (GSoC), сообщается на официальном сайте конкурса.

Такое решение связано с событиями на Украине. В то же время представители конкурса отметили, что ограничений для участников, находящихся на территории Украины, нет.

Из заявления Google:

В связи с текущими обстоятельствами GSoC 2022 не принимает участников (участников, наставников или администраторов организаций) из России, Белоруссии и так называемых Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР).

Google Summer of Code — это конкурс для программистов из разных стран мира. Его участниками становятся студенты, которые работают над проектами с открытым исходным кодом. Сумма вознаграждения зависит от размера проекта и страны их проживания и может составлять от $1,5 до 6,5 тыс.

Ранее Россию отстранили от участия в Mobile World Congres, ADCE Awards, Евровидении, «Каннских львах», а также ряде спортивных состязаний.

Google GSoC
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Фестивали
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.