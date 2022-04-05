Google не допустила на конкурс программистов из России и Белоруссии

Американская корпорация Google объявила о решении отстранить граждан России и Белоруссии, а также жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) от участия в международном конкурсе для программистов Google Summer of Code (GSoC), сообщается на официальном сайте конкурса.

Такое решение связано с событиями на Украине. В то же время представители конкурса отметили, что ограничений для участников, находящихся на территории Украины, нет.

Из заявления Google: В связи с текущими обстоятельствами GSoC 2022 не принимает участников (участников, наставников или администраторов организаций) из России, Белоруссии и так называемых Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР).

Google Summer of Code — это конкурс для программистов из разных стран мира. Его участниками становятся студенты, которые работают над проектами с открытым исходным кодом. Сумма вознаграждения зависит от размера проекта и страны их проживания и может составлять от $1,5 до 6,5 тыс.

Ранее Россию отстранили от участия в Mobile World Congres, ADCE Awards, Евровидении, «Каннских львах», а также ряде спортивных состязаний.