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31.05.2025 в 14:08

Google научил ИИ примерять одежду за покупателей

Новая функция позволяет увидеть, как одежда будет сидеть на фигуре без посещения примерочной

Google продолжает развивать направление шопинга на основе искусственного интеллекта. На этот раз компания представила функцию виртуальной примерки, которая позволяет пользователям «примерить» одежду онлайн, просто загрузив свое фото.

Инструмент использует машинное обучение и работает с изображениями в полный рост — технология не просто «натягивает» одежду на фигуру, а имитирует, как она реально ложится на тело с учетом кроя, текстуры ткани и индивидуальных параметров.

Как поясняют в Google, модель построена на основе генеративного ИИ, который обучен распознавать и воспроизводить физические особенности разных типов одежды — от драпировки хлопка до натяжения лайкры. Это позволяет «примерке» выглядеть максимально достоверно и убедительно.

Функция предлагает загрузить свое фото в полный рост и выбрать товар с пометкой «Примерить». После этого система визуализирует, как вещь будет сидеть на конкретном человеке.

Наряду с виртуальной примеркой Google запустил режим AI Mode, предлагающий подборки одежды и аксессуаров по визуальному стилю и предпочтениям пользователя. Цель — сделать онлайн-шопинг не просто удобным, а по-настоящему персонализированным.

На фоне растущей конкуренции в сегменте fashion-tech Google делает ставку на симбиоз поисковых технологий и визуального ИИ — с акцентом на пользовательский опыт. В условиях, когда классический e-commerce все больше стремится к интерактивности и визуализации, такая функция может стать новым стандартом для крупных маркетплейсов и брендов.

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