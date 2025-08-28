Google инвестирует $9 млрд в центры ИИ

Google намерена инвестировать дополнительные $9 млрд в инфраструктуру центров искусственного интеллекта, обработки данных (ЦОД) и облачные хранилища в Вирджинии. Ожидается, что проект будет завершен к 2026 году.

Инвестиции включают новый центр обработки данных в округе Честерфилд и сотрудничество с местными партнерами для удовлетворения растущих потребностей в энергетических мощностях через программы эффективности и инновационные технологии.

Программа инвестиций позволит жителям получить бесплатное обучение в области ИИ с дальнейшим трудоустройством. Кроме того, все студенты колледжей Вирджинии теперь имеют доступ к плану Google AI Pro и обучению ИИ на один год.

Google подчеркнул, что его инвестиции направлены на создание экономических возможностей для Вирджинии, одновременно помогая Соединенным Штатам сохранить глобальное лидерство в разработке искусственного интеллекта.

До этого компания выделила $9 млрд на расширение инфраструктуры искусственного интеллекта в Оклахоме.

Ранее Apple заявила о дополнительных вложениях в размере $100 млрд долларов в развитие производства в США. Это доведет общий объем вложений компании в американскую экономику до $600 млрд за четыре года.