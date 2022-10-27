Суд обязал Google разблокировать семь аккаунтов «Первого канала» на YouTube

Арбитражный суд Москвы признал незаконной блокировку Google семи YouTube-аккаунтов «Первого канала» и обязал компанию восстановить к ним доступ для пользователей, следует из резолютивной части решения суда, опубликованной в электронной базе арбитражных дел.

Согласно документу, суд требует вернуть доступ к YouTube-каналам «Первый канал», «Вечерний Ургант», «Пусть говорят», «Новости на Первом», «Жить здорово», «Документальное кино» и «Минута славы». «В случае неисполнения решения суда в течение пяти дней с даты вступления судебного акта в силу взыскать солидарно с Google LLC, Google Ireland Limited и ООО «Гугл» в пользу АО «Первый канал» судебную неустойку в размере 100 тыс. руб. за каждый день неисполнения судебного акта, начиная с шестого дня с даты вступления судебного акта в силу, и до его фактического исполнения, с условием еженедельного увеличения суммы ежедневно начисляемой судебной неустойки в два раза», — говорится в решении суда.

В марте YouTube начал блокировать каналы российских СМИ, финансируемых государством. Кроме «Первого канала», под ограничения площадки попали МИА «Россия сегодня», агентство ТАСС, ВГТРК, РБК, РЕН-ТВ, НТВ, «Москва 24» и другие медиа.

В мае «Первый канал» подал иск в арбитражный суд Москвы к головной компании Google LLC, ирландской Google Ireland Limited и российскому ООО «Гугл».

К настоящему времени судом первой инстанции удовлетворены иски Общественного телевидения России, ВГТРК, «Москва медиа», телеканала RT, а также «Газпром-медиа холдинга» о разблокировке YouTube-канала ТНТ.

На фоне многочисленных исков, ареста активов и долгов на 19 млрд руб. российское подразделение Googlе подало заявление о своём банкротстве. 12 сентября Арбитражный суд Москвы признал заявление обоснованным и ввёл в компании наблюдение. Однако в конце месяца Роскомнадзор обжаловал начало процедуры банкротства, и пока исполнение определения суда приостановлено.