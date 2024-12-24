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24.12.2024 в 06:10

Голосовые вызовы в мессенджерах могут запретить

Мера связана с активностью мошенников

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Из-за роста активности мошенников в мессенджерах власти обсуждают введение ограничений на звонки в них. На сегодняшний день рассматривается два сценария: блокировка голосового трафика только из-за границы и полный запрет на голосовые звонки в мессенджерах. Об этом сообщает «Коммерсант».

По оценкам операторов связи, около 40% вызовов в мессенджерах совершают мошенники, примерно 70% из них поступают из-за рубежа. При этом сами операторы, что не могут блокировать такие звонки без разрешения Роскомнадзора.

В связи с этим Минцифры и Роскомнадзор обсуждают возможность ввести ограничения на звонки в мессенджерах. В Минцифры пояснили изданию, что пока не «разрабатывают нормативных документов, ограничивающих голосовой трафик в мессенджерах», добавив, что «открыты к предложениям отрасли».

Управляющий партнер TMT Consulting Константин Анкилов отмечает, что, если все звонки в мессенджерах будут заблокированы, то абоненты вернутся к обычным мобильным звонкам. Голосовой трафик в мобильных сетях, по его подсчетам, в 2024 году падает почти на 5%.

В начале года МТС запустил мобильное приложение, с помощью которого можно определить, кто звонит пользователю, даже если номера нет в телефонной книге, и пожаловаться на спам-звонки. Приложение доступно для абонентов любых российских мобильных операторов.

месседжеры
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