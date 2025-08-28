Голосовой трафик с мобильного на мобильный вырос на 20-30%

Россияне стали чаще звонить по мобильным телефонам после блокировки звонков в Telegram и WhatsApp (входит в Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Таких звонков теперь на 20−30% больше, а расходы абонентов к концу года могут увеличиться до 7%, сообщают «Известия».

Звонки через мессенджеры особенно актуальны для тех, кто общался с абонентами в других городах или странах. После частичного ограничения звонков в мессенджерах, в среднем по России голосовой трафик вырос на 9%, в ряде регионов — этот показатель составляет до 30%,

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков рассказал, что из-за выросшей нагрузки на сети иногда наблюдаются сбои при дозвоне в сотовых сетях. Другой эксперт поясняет, что сотовые компании в последнее время методично переводили радиочастоты из сетей 2G и 3G, в которых есть техническая возможность передачи голосового трафика, в более маржинальную сеть 4G/LTE.

Эксперты прогнозируют, что на горизонте трех-четырех месяцев с момента ограничений в WhatsApp и Telegram ожидается, что не менее 50% местных вызовов с мобильного на мобильный по стране вернется в сотовые сети. Доля междугородних звонков, которые перейдут к операторам, составит 15−20%, а международного трафика — не более 5%. В последнем случае абоненты, скорее всего, будут использовать видеоплатформы и альтернативные мессенджеры.

Напомним, Роскомнадзор подтвердил частичные блокировки голосового трафика в Telegram и WhatsApp. По данным правоохранительных органов, именно эти мессенджеры в основном используют для обмана и вымогательства денег. Доступ к услугам звонков там будет восстановлен, если владельцы мессенджеров выполнят требования российского законодательства, добавили в Минцифры.