Telegram возглавил список крупнейших интернет-компаний с российскими корнями

Аналитики Goldman Sachs назвали 12 крупнейших международных digital-компаний с российскими основателями. В списке оказались Telegram, Gett, Playrix, Nexters, Kaspersky и другие, сообщает Forbes.

Предприниматели и разработчики технологий из России нацелены на международные рынки, так как они крупнее отечественного, а российские кадры намного дешевле. Даже те компании, которые ориентированы на внутренний спрос, стремятся выйти на мировые рынки, указывают в GS.

Так, «Яндекс» тестирует машины-беспилотники в США и Израиле и инвестирует в дарксторы в Европе, «Тинькофф» подумывает о расширении на мировом рынке, а Wildberries уже запустился за границей. Эксперты GS ожидают, что спрос на российских разработчиков падать не будет.

Список Goldman Sachs выглядит так:

Telegram . Мессенджер насчитывает более 500 млн активных пользователей ежемесячной аудитории из СНГ, на Среднем Востоке и в Азии. Компанию основали Павел и Николай Дуровы в 2013 году. Они же разработали соцсеть «ВКонтакте». В 2017 году Telegram попытался запустить криптовалюту Gram и привлек $1,7 млрд. В 2021 году мессенджер разместил облигации на $1 млрд.

. Мессенджер насчитывает более 500 млн активных пользователей ежемесячной аудитории из СНГ, на Среднем Востоке и в Азии. Компанию основали Павел и Николай Дуровы в 2013 году. Они же разработали соцсеть «ВКонтакте». В 2017 году Telegram попытался запустить криптовалюту Gram и привлек $1,7 млрд. В 2021 году мессенджер разместил облигации на $1 млрд. Playrix . По данным App Annie, компания разработчик мобильных игр занял второе в мире место среди аналогичных компаний и третье место в общем рейтинге успешных компаний мобильного рынка. Playrix основали в 2004 году в Вологде Игорь и Дмитрий Бухманы. Большинство сотрудников в команде — выходцы из русскоязычных стран. В компании работает около 3 тыс. специалистов. Игра Gardenscapes стала одной из самых популярных и принесла Playrix около $2 млрд общей выручки, по данным Sensor Tower за май 2020 года.

. По данным App Annie, компания разработчик мобильных игр занял второе в мире место среди аналогичных компаний и третье место в общем рейтинге успешных компаний мобильного рынка. Playrix основали в 2004 году в Вологде Игорь и Дмитрий Бухманы. Большинство сотрудников в команде — выходцы из русскоязычных стран. В компании работает около 3 тыс. специалистов. Игра Gardenscapes стала одной из самых популярных и принесла Playrix около $2 млрд общей выручки, по данным Sensor Tower за май 2020 года. Цифровой банк Revolut . Его основал российский миллиардер Николай Сторонский в Великобритании в 2015 году. Услугами банка пользуются 15 млн клиентов в 35 странах мира. В приложении можно управлять капиталом, привязывая дебетовую карту, что позволяет платить в разных валютах с низкой комиссией.

. Его основал российский миллиардер Николай Сторонский в Великобритании в 2015 году. Услугами банка пользуются 15 млн клиентов в 35 странах мира. В приложении можно управлять капиталом, привязывая дебетовую карту, что позволяет платить в разных валютах с низкой комиссией. Производитель электрогрузовиков Arrival . Компанию основал в 2015 году в Великобритании Денис Свердлов. У нее 1,8 тыс. сотрудников в офисах в США, Германии, Нидерландах, Израиле, России и Люксембурге. В мае 2021 года Arrival объявила, что разработает совместно с Uber электромобиль для водителей такси.

. Компанию основал в 2015 году в Великобритании Денис Свердлов. У нее 1,8 тыс. сотрудников в офисах в США, Германии, Нидерландах, Израиле, России и Люксембурге. В мае 2021 года Arrival объявила, что разработает совместно с Uber электромобиль для водителей такси. Сервис кибербезопасности Kaspersky . Компанию основал Евгений Касперский в 1997 году в Москве. Выручка за 2020 год составила $704 млн. Kaspersky вошла в топ-5 самых крупных компаний по кибербезопасности, которые предоставляют решения конечным пользователям в 2019 году, по данным Gartner.

. Компанию основал Евгений Касперский в 1997 году в Москве. Выручка за 2020 год составила $704 млн. Kaspersky вошла в топ-5 самых крупных компаний по кибербезопасности, которые предоставляют решения конечным пользователям в 2019 году, по данным Gartner. MagicLab . Дейтинговый холдинг создан в 2006 году Андреем Андреевым. Компания включает в себя несколько дейтинговых приложений, в том числе Badoo и Bumble — входят в первую тройку международных приложений для знакомств в 2020 году, согласно данным Sensor Tower. В феврале 2021 года Bumble стала публичной компанией.

. Дейтинговый холдинг создан в 2006 году Андреем Андреевым. Компания включает в себя несколько дейтинговых приложений, в том числе Badoo и Bumble — входят в первую тройку международных приложений для знакомств в 2020 году, согласно данным Sensor Tower. В феврале 2021 года Bumble стала публичной компанией. Gett — компания по управлению корпоративным наземным транспортом. Дэйв Вайсер основал Gett в 2010 году, и она стала одним из первых предприятий, которая позволяла искать такси в приложениях в России, Израиле и Великобритании. Бизнес переориентировался в b2b-маркетплейс провайдеров для корпоративных клиентов.

— компания по управлению корпоративным наземным транспортом. Дэйв Вайсер основал Gett в 2010 году, и она стала одним из первых предприятий, которая позволяла искать такси в приложениях в России, Израиле и Великобритании. Бизнес переориентировался в b2b-маркетплейс провайдеров для корпоративных клиентов. Софтверная разработка Luxoft . Анатолий Карачинский и Сергей Мацоцкий создали Luxoft в Москве в 2000 году. Компания предоставляет услуги в аналитике, UX/UI, интернете вещей и блокчейне. Она вышла на IPO в 2013 году. В январе 2019 года DXC Technology из США купила Luxoft за $2 млрд.

. Анатолий Карачинский и Сергей Мацоцкий создали Luxoft в Москве в 2000 году. Компания предоставляет услуги в аналитике, UX/UI, интернете вещей и блокчейне. Она вышла на IPO в 2013 году. В январе 2019 года DXC Technology из США купила Luxoft за $2 млрд. Разработчик мобильных игр Nexters . Компанию основали Андрей Фадеев и Борис Герцовский в 2010 году и сейчас она входит в топ-5 независимых разработчиков игр в Европе. Nexters получила $318 млн внутриигровых платежей и $120 млн свободного денежного потока в 2020 году.

. Компанию основали Андрей Фадеев и Борис Герцовский в 2010 году и сейчас она входит в топ-5 независимых разработчиков игр в Европе. Nexters получила $318 млн внутриигровых платежей и $120 млн свободного денежного потока в 2020 году. Приложение для заказа такси InDriver . Арсен Томский создал InDriver в 2012 году в Якутске. В этом приложении можно заказывать такси, при этом пассажир назначает цену, а не система. К июлю 2020 года приложение насчитывало более 80 млн загрузок по всему миру, а пользователи совершили более 500 млн поездок. InDriver запущен в 33 странах и более чем в 450 городах.

. Арсен Томский создал InDriver в 2012 году в Якутске. В этом приложении можно заказывать такси, при этом пассажир назначает цену, а не система. К июлю 2020 года приложение насчитывало более 80 млн загрузок по всему миру, а пользователи совершили более 500 млн поездок. InDriver запущен в 33 странах и более чем в 450 городах. Сервис по работе с данными Veeam Software . Компанию основали Ратмир Тимашев и Андрей Баронов в 2006 году. Veeam позволяет выполнять резервное копирование, восстанавливать и защищать данные. Выручка Veeam в 2020 году составила более $1 млрд, а число клиентов превысило 400 тыс. в 160 странах. В прошлом году Veeam купил фонд Insight Venture Partners за $5 млрд.

. Компанию основали Ратмир Тимашев и Андрей Баронов в 2006 году. Veeam позволяет выполнять резервное копирование, восстанавливать и защищать данные. Выручка Veeam в 2020 году составила более $1 млрд, а число клиентов превысило 400 тыс. в 160 странах. В прошлом году Veeam купил фонд Insight Venture Partners за $5 млрд. Платформа для контент-маркетинга SemRush . Компания является SaaS-платформой для контент-маркетинга и управления узнаваемостью в интернете. В 2008 году ее основали россияне Олег Щеголев и Дмитрий Мельников. SemRush провела IPO на Nasdaq в марте 2021 года. В 2020 году выручка предприятия составила $125 млн, у компании более 400 тыс. клиентов в 142 странах.

. Компания является SaaS-платформой для контент-маркетинга и управления узнаваемостью в интернете. В 2008 году ее основали россияне Олег Щеголев и Дмитрий Мельников. SemRush провела IPO на Nasdaq в марте 2021 года. В 2020 году выручка предприятия составила $125 млн, у компании более 400 тыс. клиентов в 142 странах. JetBrains — компания, предоставляющая инструменты для софт-разработчиков. В 2000 году ее создали Сергей Дмитриев, Евгений Беляев и Валентин Кипятков. JetBrains разработала язык программирования Kotlin, который используют более 60% профессиональных разработчиков Android. Компанию никогда не спонсировали извне, она была намерена получить $200 млн EBITDA за 2020 год.

— компания, предоставляющая инструменты для софт-разработчиков. В 2000 году ее создали Сергей Дмитриев, Евгений Беляев и Валентин Кипятков. JetBrains разработала язык программирования Kotlin, который используют более 60% профессиональных разработчиков Android. Компанию никогда не спонсировали извне, она была намерена получить $200 млн EBITDA за 2020 год. Платежный сервис Xsolla . Александр Агапитов основал компанию Xsolla в Перми в 2005 году. Она предоставляет платежные сервисы с помощью местных способов оплаты в разных странах. В 2020 году выручка компании составила $67 млн, EBITDA — $33 млн при росте в 50% год к году.

. Александр Агапитов основал компанию Xsolla в Перми в 2005 году. Она предоставляет платежные сервисы с помощью местных способов оплаты в разных странах. В 2020 году выручка компании составила $67 млн, EBITDA — $33 млн при росте в 50% год к году. Acronis — сервис кибербезопасности. Компания защищает данные, приложения и системы при помощи антивирусов, а также предлагает услуги для резервного копирования и восстановления данных. Создатели Acronis — Сергей Белоусов и Илья Зубарев.

— сервис кибербезопасности. Компания защищает данные, приложения и системы при помощи антивирусов, а также предлагает услуги для резервного копирования и восстановления данных. Создатели Acronis — Сергей Белоусов и Илья Зубарев. Программная платформа для совместной работы Wrike. Компания предоставляет 18 тыс. клиентов по всему миру решения, которые помогают командам и сотрудникам планировать и выполнять масштабируемую работу. Ее создал в 2006 году Андрей Филев. В 2021 году американская компания Citrix заявила о покупке Wrike за $2,25 млрд.

Ранее основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров возглавил рейтинг самых богатых предпринимателей из России по версии Forbes. Состояние бизнесмена, по оценке издания, увеличилось за год на $13,8 млрд и составило $17,2 млрд.