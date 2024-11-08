Gloria Jeans планирует снизить стоимость продукции на 30%

Российский производитель и продавец одежды Gloria Jeans намерен снизить цены на свою продукцию до 30%, заявил коммерческий директор компании Алмаз Ахметзянов. Об этом сообщает «РИА Недвижимость».

Как пояснил топ-менеджер, «в каких-то возрастных группах» цены планируется вернуть на уровень 2022 года, а в каких-то — 2023-го.

«По стоимости мы будем ниже среднего», — подчеркнул Ахметзянов. Кроме того, он добавил, что ретейлер хочет вернуться к «базовым настройкам своего продукта».

«Вернем тот продукт, ради которого десятки миллионов покупателей по всей стране ходили на протяжении 30 лет в магазины Gloria Jeans. Ряд мер мы уже предприняли. Например, раньше искусственно сокращали долю детской продукции, сейчас эту ошибку исправили», — уточнил Алмаз Ахметзянов.

По его словам, в первом квартале 2025 года «всё будет по-иному». При этом эксперт не уточнил, какие именно меры были осуществлены ретейлером.

Ранее председатель совета директоров Gloria Jeans Владимир Мельников говорил, что по итогам 2023 года продажи в собственных онлайн-каналах компании выросли вдвое. Тогда же он отмечал, что через два-три года компания рассчитывает продавать до 75−80% продукции на собственных площадках.