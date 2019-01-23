Glenfiddich ломает стереотипы восприятия своей категории в новой видеокампании

Glenfiddich — самый титулованный шотландский односолодовый виски в мире. К участию в видеокампании, приуроченной к запуску новой коммуникационной платформы Challengers Welcome в России, бренд пригласил ярких и успешных героев нашего времени, которые не боятся трудностей и проверок на прочность. Ими стали актер театра и кино Максим Матвеев, композитор и музыкант Михаил Мищенко, комментатор Василий Уткин и финансист Александр Зайцев.

Личная история и творческий путь героев воплощают философию Glenfiddich — каждый из них, не останавливаясь на достигнутом успехе, бросает себе новый вызов каждый день. Ведь лишь соревнуясь с самим собой, а не с другими, возможно сделать невероятное — превзойти самого себя в собственном искусстве. Герои вышли за привычные рамки, которые диктовало им общество, и именно поэтому достигли успеха. Glenfiddich уверен: написание собственного, ни на что не похожего свода правил и определяет успех яркой личности.

В серии вдохновляющих роликов герои рассуждают о том, почему они — челленджеры.

Актер Максим Матвеев рассказал Glenfiddich о неустанном поиске новых граней творческого развития: «Для меня цель — это процесс, а не результат. Результат непредсказуем, и в этом весь кайф. Нужно верить в свой успех, работать над собой и искать точки роста», — открывает свое кредо зрителям Максим. — «Я уверен, что конкуренции нет. Ее придумали только для того, чтобы дать себе стимул для движения вперед или самоутвердиться».

Вторым героем кампании стал современный композитор и пианист Миша Мищенко — один из пионеров жанра neoclassical в России, записавший в общей сложности более двух десятков альбомов. Мищенко не устает бросать себе новые творческие вызовы — в прошлом году он собрал полный концертный зал РАМ им. Гнесиных вместе с камерным хором и симфоническим оркестром, причем без поддержки медиа и широкого промо.

Он признается: «Для меня самое главное — быть честным по отношению к себе. Честность — это когда ты знаешь, что сделал все, что в твоих силах. Да, результат может быть разным, но, если ты сделал максимум и довел дело до конца, значит ты справился. Нас всех иногда тормозит страх. Когда ты избавляешься от страха, ты возвращаешься к настоящему себе».

Известный футбольный комментатор Василий Уткин предстает в видеокампании в новом для широкой аудитории амплуа — владельца собственной футбольной команды. С недавнего времени прекративший работу на ТВ в роли главного телекомментатора страны, Василий обзавелся собственным клубом.

«Призвание, — уверен герой, — это чуть больше записи в трудовой книжке. Жизнь в любом случае будет бросать тебе вызовы. А вот принимать их или нет — решать исключительно тебе», — считает Василий.

Четвертый герой — финансист и советник председателя одного из крупнейших российских банков Александр Зайцев, чей бизнес полностью состоит из ежедневных вызовов и гонки, уверен: именно преодоление страхов делает нас свободными. «Я не верю, что кто-то может достичь успеха и остановиться на этом», — рассказывает он о своем жизненном кредо. — «Как только ты покорил вершину, всегда появляется следующая».

Состав творческой группы:

William Grant & Sons (клиент)

Louder — креатив, PR-сопровождение

Plan.Net Russia — digital-сопровождение