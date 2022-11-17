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17.11.2022 в 10:12

РКН ограничил доступ к сайтам «Новой газеты» и её проекта «Свободное пространство»

В сентябре суд лишил СМИ свидетельства о регистрации печатного издания

Роскомнадзор (РКН) ограничил доступ к сайту «Новой газеты» и её проекта «Свободное пространство», следует из данных сервиса ведомства по проверке ограничения доступа к интернет-ресурсам.

«Ограничивается доступ к сайту», — сказано в отчёте сервиса. Редакция Sostav также не смогла зайти на сайты.

В сентябре Басманный суд Москвы по требованию РКН признал недействительным свидетельство о регистрации печатной версии «Новой газеты». С таким требованием регулятор обратился в суд в июле.

Также в июле РКН ограничил доступ к сайту интернет-издания «Новая рассказ-газета», новому проекту журналистов «Новой газеты». Такая мера была введена по требованию Генпрокуратуры.

«Новая газета» приостановила работу в конце марта 2022 года после второго письменного предупреждения за факт распространения на сайте издания материала, содержащего упоминание об НКО-иноагенте без соответствующей маркировки. На сайте выходит лишь информация, связанная с редакцией и главным редактором, лауреатом Нобелевской премии мира Дмитрием Муратовым.

Мария Полищук
Новая газета Свободное пространство
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