РКН ограничил доступ к сайтам «Новой газеты» и её проекта «Свободное пространство»

Роскомнадзор (РКН) ограничил доступ к сайту «Новой газеты» и её проекта «Свободное пространство», следует из данных сервиса ведомства по проверке ограничения доступа к интернет-ресурсам.

«Ограничивается доступ к сайту», — сказано в отчёте сервиса. Редакция Sostav также не смогла зайти на сайты.

В сентябре Басманный суд Москвы по требованию РКН признал недействительным свидетельство о регистрации печатной версии «Новой газеты». С таким требованием регулятор обратился в суд в июле.

Также в июле РКН ограничил доступ к сайту интернет-издания «Новая рассказ-газета», новому проекту журналистов «Новой газеты». Такая мера была введена по требованию Генпрокуратуры.

«Новая газета» приостановила работу в конце марта 2022 года после второго письменного предупреждения за факт распространения на сайте издания материала, содержащего упоминание об НКО-иноагенте без соответствующей маркировки. На сайте выходит лишь информация, связанная с редакцией и главным редактором, лауреатом Нобелевской премии мира Дмитрием Муратовым.