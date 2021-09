Лидеры российского медиабизнеса встретятся на конференции TV2B: Experience Economy

16 сентября «Национальный рекламный альянс», сейлз-хаусы «Газпром-Медиа», «Национальной Медиа Группы», «Первого канала», ВГТРК, а также «Медиа-1» проведут совместную ежегодную отраслевую онлайн-конференцию TV2B. Тема этого года — Experience Economy.

Впечатления стали новой валютой ХХI века. Цифровизация бизнеса, потребления и межличностного общения кратно усилила роль экономики впечатлений. На ежегодной конференции ТВ-селлеров российских медиаходингов TV2B первые лица российской телевизионной индустрии обсудят роль медиа в условиях новой парадигмы, возможности, открывающиеся перед брендами, и трансформацию аудитории. Тремя основными тематическими потоками конференции станут:

интерактив, вовлечение, персонализация;

создание ценностей;

осознанность и полезность.

Открывающая сессия «Экономка впечатлений — новая парадигма потребления» объединит в себе форматы интервью и презентации. В рамках секции генеральный директор НРА Алексей Толстоган расскажет о стремительном росте значения впечатлений и эмоций. Вместе с главами медиахолдингов — генеральным директором «Национальной медиа группы» Светланой Балановой, генеральным директором «Газпром-медиа холдинга» Александром Жаровым и первым заместителем генерального директора ВГТРК, генеральным директором телеканала «Россия-1» Антоном Златопольским — лидер НРА обсудит новые вызовы, а также возрастающую ответственность медиа перед обществом.

Дискуссия Future as will be перенесет участников в омниканальный мир, в котором shoppable и addressable — уже реальность, а искусственный интеллект и VR/AR стали неотъемлемой частью потребительского опыта. Директор по контентной политике «Ростелеком» Александр Косарим, генеральный директор «Медиа-1» Ян Кухальский и генеральный директор Mediascope Руслан Тагиев выразят свое мнение, какими в этом мире будут зрители и их предпочтения, рекламодатели и рекламные кампании, контент и его дистрибуция, сбор данных и измерения.

В условиях перенасыщения потребительского рынка и коммодитизации товаров и услуг единственным весомым конкурентным преимуществом является создание предложений, учитывающих не общие интересы группы людей, а пожелания каждого из них в отдельности. В рамках сессии «Возможности ТВ в эпоху consumer-centric-коммуникации» директор департамента специальных проектов «Медиа-1» Ольга Андреева, директор департамента продаж спецпроектов и цифровых ресурсов сейлз-хауса «Эверест» Олеся Кикина, директор по инновациям НРА Виктория Простякова и директор департамента стратегии и развития рекламных продуктов сейлз-хауса «Газпром-медиа» Алексей Филия поделятся лучшими практиками создания персонализированных, интерактивных и вовлекающих проектов.

Тематический блок продолжит секция «Создание ценностей: как поиск новых ориентиров влияет на поведение аудитории». В ее рамках заместитель генерального директора ВГТРК Александр Нечаев и директор коммерческой дирекции «Первого канала» Петр Шепин поделятся своим видением глобальной трансформации ценностей медиа и брендов в парадигме экономики впечатлений. Также спикеры раскроют запросы общества на осознанность и этичность в контенте, значимость которого выходит на первый план.

Тема устойчивого развития давно стала обязательной в повестке крупных игроков потребительского сектора. Медиа также переосмысляют свою роль в жизни общества и работают над проектами и форматами, которые не только развлекают аудиторию, но и обращают ее внимание на социально значимые проблемы. В рамках заключительной секции «Осознанность и полезность: медиа в социально значимой повестке» подробностями таких проектов поделятся руководитель направления КСО «Национальной Медиа Группы» Мария Залунина, генеральный директор телеканала «Ю» Наталья Радько и директор департамента продаж и коммуникаций с телеканалами сейлз-хауса «Газпром-медиа» Марина Турова.

Трансляция TV2B: Experience Economy и более подробная информация о конференции будут доступны на сайте мероприятия, официальной странице конференции на Facebook и на YouTube-канале НРА Медиа.