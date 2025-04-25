Инфлюенс-маркетинг в эпоху перемен: главные итоги «АБА КОНФ 2025»

22 апреля 2025 года, Москва — В Москве состоялась ежегодная конференция Ассоциации блогеров и агентств («АБА КОНФ»), которая стала центральным событием российского инфлюенс-маркетинга. Мероприятие объединило топовых блогеров, крупнейшие агентства инфлюенс-маркетинга и медиаэкспертов для обсуждения вызовов и возможностей цифровой среды в России.

Главной дискуссией конференции стала сессия «Открыть нельзя закрыть: сценарии будущего соцсетей и инфлюенсеров». В ней приняли участие депутат Госдумы Российской Федерации, первый заместитель председателя Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связям Марина Ким, российский дизайнер, предприниматель и блогер Артемий Лебедев, блогер Валентин Петухов (Wylsacom), блогер Артур Диланян (Yan Dilan), инфлюенсер и предприниматель Оксана Самойлова и директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Алексей Маслов, а модератором сессии выступил писатель и продюсер Сергей Минаев.

Эксперты затронули тему суверенного интернета на примере китайского опыта и перспективы развития отечественных социальных сетей. Они также коснулись актуальных вопросов трансформации цифровой среды в России и перспектив развития суверенного интернета. Участники обсудили, станет ли ограничение зарубежных социальных сетей стимулом для роста отечественных платформ, и способны ли российские технологические решения полноценно заменить иностранные сервисы в новых условиях. Спикеры пришли к выводу, что укрепление позиций российских платформ зависит не только от их поддержки и развития алгоритмов, но и от создания возможностей для начинающих блогеров достичь успеха именно на отечественных площадках.

В центре обсуждения «АБА КОНФ 2025» — будущее Рунета и трансформация моделей монетизации контента в условиях меняющейся цифровой экосистемы. Участники конференции также затронули проблему дефицита профессиональных кадров и обсудили новые реалии рынка труда в сфере инфлюенс-маркетинга: как эффективно взаимодействовать с молодым поколением специалистов, выстраивать сильные инхаус-команды и формировать привлекательный HR-бренд. Отдельная сессия была посвящена отношениям между блогерами и традиционными медиа — спикеры говорили о возможных форматах сотрудничества, о том, как инфлюенсеры могут становиться надежными источниками информации, и как журналистам выстраивать партнерские связи с лидерами мнений.

В финале конференции прошла церемония награждения Премии «АБА КОНФ», которая отметила лучшие проекты и достижения в сфере инфлюенс-маркетинга. В 2025 году генеральный партнер «АБА КОНФ» — VK — учредила собственную номинацию премии «Самый успешный бренд инфлюенсера».

Лауреаты Премии АБА КОНФ 2025

Самый успешный бренд инфлюенсера (специальная номинация VK):

Влад А4.

Самая запоминающаяся интеграция с блогером:

1 место — Банк «Точка» // Этот слот выкупила «Точка»;

2 место — Рехау / Nectarin // В одно окно смотрели двое.

Лучшая коллаборация: блогер и бренд:

1 место — Blacklight // Спецпроект к 23 февраля с Николаем Василенко;

2 место — Kids Project (Агентство креативных спецпроектов) // Милана Хаметова — амбассадор бренда L.O.L. Surprise! в рамках премии «СуперЛайкШоу»;

3 место — Студия Велижанина // Документальный фильм «Феномен Кофемании».

Лучший сайд-проект блогера:

1 место — Карина Каспарянц и Salatnica;

2 место — Сергей Сухов и Proseka;

3 место — Сергей Жуков и «Энергия Руки Вверх».

Самый компетентный селебрити менеджер / менеджер блогера:

Кирилл Семин.

Самый эффективный посев в Telegram:

1 место — Банк «Точка» и Go Influence // Посев разговора менеджера «Точки» с крякающим клиентом;

2 место — Fistashki // «Т2»: как мы рассказали о ребрендинге одновременно всей стране;

3 место — hello blogger // Рекламная кампания ко дню рождения сети книжных магазинов «Буквоед».

Самая эффективная рекламная кампания на YouTube:

1 место — «Т-Банк» // Ренейминг «Т-Банка»;

2 место — feedstars // Нарезки сериалов в YouTube Shorts;

3 место — «Яндекс» с Алисой и Go Influence // Решатель уравнений в приложении «Яндекс» с Алисой.

«АБА КОНФ 2025» — это ключевое событие для индустрии инфлюенс-маркетинга, которое соберет более 600 участников, включая топовых блогеров, их менеджеров, крупнейшие бренды-рекламодатели, медийные и инфлюенс-агентства и сервисы аналитики. Конференция станет площадкой для обсуждения будущего Рунета, новых способов монетизации контента, кадрового голода в индустрии и взаимодействия блогеров со СМИ. Генеральными партнерами конференции стали VK, VK AdBlogger и «Блогеры России».