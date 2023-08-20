В России предлагают запретить ряд видеоигр

Руководитель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил запретить в России видеоигры с «дурными идеями» по аналогии с книгами. В частности речь идет о играх, в которых содержатся сцены насилия и жестокости, пишет «Коммерсант».

Глава СПЧ отмечает, что в России существует список запрещенных книг, теперь необходимо создать аналогичный, но для видеоигр. Игры — это огромный сегмент влияния на умы, поэтому в России нужно найти людей, которые знают, как делать видеоигры надлежащего качества и содержания, а для популярных западных видеоигр нужна юридическая оценка.

Ранее мы писали, что в 2023 году доходы рынка видеоигр вырастут на 2,6% до $187,7 млрд. Положительную динамику аналитики прогнозируют за счет роста продаж консолей — на 7,4%. В июле 2023 года в России цены на консоли снизились до минимума. Так, Xbox Series X продавалась за 40 тысяч рублей, стоимость PlayStation находилась в диапазоне от 48 до 58 тысяч рублей.